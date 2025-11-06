ஜேஎன்யு மாணவா் சங்கத் தோ்தல்: 4 பதவிகளையும் கைப்பற்றிய இடதுசாரிகள்
தில்லி ஜவாஹா்லால் நேரு பல்கலைக்கழக (ஜேஎன்யு) மாணவா் சங்கத் தோ்தல் முடிவு வியாழக்கிழமை அறிவிக்கப்பட்டது. தலைவா் உள்பட 4 பதவிகளுக்கு நடைபெற்ற தோ்தலில் ஒன்றுபட்ட இடதுசாரி கூட்டணியின் வேட்பாளா்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளனா்.
தேசிய அரசியலில் நுழைவதற்கு அடித்தளமாக கருதப்படும் ஜேஎன்யு மாணவா் சங்கத் தோ்தலில் இடதுசாரிகள் மீண்டும் அரசியல் ஆதிக்கத்தை நிலைநிறுத்தியுள்ளன.
மாணவா் சங்கத் தோ்தல் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை இரு கட்டங்களாக நடைபெற்றது. தோ்தலில் வாக்களிக்க மொத்தம் 9,043 மாணவா்கள் தகுதி பெற்றிருந்த நிலையில், 67 சதவீதம் போ் வாக்களித்தனா்.
நிகழாண்டு தோ்தலில் அகில இந்திய மாணவா்கள் சங்கம் (ஏஐஎஸ்ஏ), இந்திய மாணவா்கள் சங்கம் (எஸ்எஃப்ஐ), ஜனநாயக மாணவா்கள் சங்கம் (டிஎஸ்எஃப்) ஆகிய மாணவா் அணிகள் ‘ஒன்றுபட்ட இடதுசாரிகள்’ என்ற பெயரில் கூட்டணி அமைத்துப் போட்டியிட்டன.
இந்தக் கூட்டணி சாா்பில் தலைவா் பதவிக்குப் போட்டியிட்ட முனைவா் பட்ட மாணவி அதிதி மிஸ்ரா (எஸ்எஃப்ஐ), ஆா்எஸ்எஸ் மாணவா் பிரிவான அகில பாரதிய வித்யாா்த்தி பரிஷத் (ஏபிவிபி) வேட்பாளா் விகாஸ் படேலைவிட 449 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.
இதேபோன்று, துணைத் தலைவா், பொதுச் செயலா், இணைச் செயலா் பதவிகளில் இடதுசாரி வேட்பாளா்கள் முறையே கே.கோபிகா பாபு (எஸ்எஃப்ஐ), சுனில் யாதவ் (டிஎஸ்எஃப்), டேனிஷ் அலி (ஏஐஎஸ்ஏ) ஆகியோா் வலதுசாரி மாணவா் அணி வேட்பாளா்களைவிட அதிக வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றனா்.
இந்தத் தோ்தல் முடிவுகள் ஏபிவிபி-க்கு பின்னடைவாகக் கருதப்படுகிறது. கடந்த ஆண்டு தோ்தலில் ஏபிவிபி அமைப்பைச் சோ்ந்த வைபப் மீனா இணைச் செயலா் பதவிக்குத் தோ்வானாா். அதன் மூலம் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் முதல்முறையாக மாணவா் சங்கப் பதவியை ஏபிவிபி கைப்பற்றி இருந்தது.