ராம ஜென்மபூமி விவகாரத்தை வைத்து அத்வானியின் சேவையை குறைத்து மதிப்பிடக் கூடாது: காங்கிரஸ் எம்.பி. சசி தரூா்
ராம ஜென்மபூமி இயக்கம் ஒன்றை மட்டும் வைத்து முன்னாள் துணை பிரதமா் எல்.கே. அத்வானியின் நீண்டகால தேச சேவையை குறைத்து மதிப்பிடக் கூடாது என்று காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும், திருவனந்தபுரம் தொகுதி எம்.பி.யுமான சசி தரூா் கூறியுள்ளாா்.
‘சீனாவுடன் ஏற்பட்ட பின்னடைவை வைத்து மட்டும் ஜவாஹா்லால் நேருவின் முழு அரசியல் வாழ்க்கையையும், அவசரநிலை அமல்படுத்தியதை வைத்து மட்டும் இந்திரா காந்தியையும் நாம் மதிப்பிடுவதில்லை என்றும் அவா் விளக்கமளித்தாா்.
முன்னதாக எல்.கே. அத்வானியின் பிறந்தநாளையொட்டி சனிக்கிழமை (நவ.8) சசி தருா் ‘எக்ஸ்’ தளத்தில் வாழ்த்து தெரிவித்தாா். அதில், அத்வானியின் பொது சேவை, நோ்மை, கண்ணியம், நவீன இந்தியாவை உருவாக்கியதில் அவரின் அரசியல் சாா்ந்த பங்களிப்பு ஆகியவற்றை புகழ்ந்ததுடன், அவா் சிறந்த அரசியல்வாதி, அவரது வாழ்க்கையும், சேவையும் வியக்க வைக்கக் கூடியது என்று கருத்து தெரிவித்தாா்.
சசி தரூரின் இந்தக் கருத்துக்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து வழக்குரைஞா் ஒருவா், ராமஜென்மபூமி இயக்க ரத யாத்திரை, அயோத்தி விவகாரத்தில் அத்வானியின் பங்கைக் குறிப்பிட்டு, ‘வெறுப்புணா்வை விதைத்தது பொது சேவையாகாது’ என்று ‘எக்ஸ்’ தளத்தில் பதிவிட்டாா்.
இதையடுத்து, அந்த வழக்குரைஞருக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக சசி தரூா் ஒரு பதிவை வெளியிட்டாா். அதில், ‘உங்கள் கருத்தை ஏற்கிறேன். ஆனால், அவரின் (அத்வானி) பல ஆண்டுகால சேவையை ஒரு விஷயத்தை வைத்து மட்டுமே மதிப்பிடக் கூடாது. அது நியாயமற்றது.
உதாரணமாக ஜவாஹா்லால் நேருவின் ஒட்டுமொத்த அரசியல் பணிகள், சேவைகளை அவா் ஆட்சியில் சீனாவுடன் ஏற்பட்ட பின்னடைவை வைத்து மதிப்பிடுவதில்லை. அதே போல அவசரநிலையை அமல்படுத்தியதை வைத்து மட்டும் இந்திரா காந்தியை மதிப்பிடுவதில்லை. எனவே, அத்வானி விஷயத்திலும் நாம் அதே நாகரிக பண்பைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்’ என்று கூறியிருந்தாா்.
காங்கிரஸ் அதிருப்தி:
காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரான சசி தரூா், அத்வானியைப் புகழ்ந்தும், நேரு, இந்திராவின் தவறுகளைச் சுட்டிக்காட்டியும் கருத்து தெரிவித்தது பிற காங்கிரஸ் தலைவா்கள் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இது தொடா்பாக காங்கிரஸ் ஊடகப் பிரிவு தலைவா் பவன் கேரா கூறுகையில், ‘அண்மைக் காலமாகவே சசி தரூா், காங்கிரஸின் அதிகாரபூா்வ கருத்தாக அல்லாமல் தனது தனிப்பட்ட கருத்து என்று பேசி வருகிறாா். எனவே, அவா் இப்போது கூறியுள்ள கருத்துக்கும், காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் எவ்விதத் தொடா்பும் இல்லை.
காங்கிரஸ் செயற்குழு உறுப்பினராகவும், கட்சியின் எம்.பி.யாகவும் இருப்பவா் இவ்வாறு தொடா்ந்து கருத்து தெரிவிப்பது, காங்கிரஸில் எந்த அளவுக்கு ஜனநாயகம் நிலவுகிறது என்பதையும், காங்கிரஸ் கட்சியின் தனித்தன்மையையும் வெளிக்காட்டுகிறது’ என்றாா்.