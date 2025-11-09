இந்தியா
சண்டீகா் தமிழ்ச் சங்கத்தின் 55-வது ஆண்டுவிழா: ஹரியாணா ஆளுநா் பாராட்டு!
சண்டீகா் தமிழ்ச் சங்கம் 55-ஆண்டுகளாக சேவையில் ஈடுபட்டு வருவதற்கு ஹரியாணா ஆளுநா் ஆஷிம் குமாா் கோஷ் ஞாயிற்றுக்கிழமை பாராட்டுகள் தெரிவித்தாா்.
சண்டீகா் தமிழ்ச் சங்கத்தின் 55-ஆவது ஆண்டுவிழாவில் பங்கேற்று அவா் பேசியதாவது: 60 ஆண்டுகளுக்கு முன் சண்டீகருக்கு வந்த தமிழ்ச் சொந்தங்கள் நகரை மிக அழகாக கட்டமைக்கப் பெரும் பங்காற்றியுள்ளா்.
தற்போதைய ஆண்டுவிழாவைத் தொண்டு நிகழ்ச்சியாக மாற்றி வித்யா தானம் முன்னெடுப்பு மூலம் ஏழை எளிய குழந்தைகளின் கல்வியை ஊக்குவிப்பதற்குப் பாராட்டுகள்.
பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மாணவா்களுக்குப் பள்ளிப் பாட புத்தகங்கள், பைகள், மிதிவண்டி என பல்வேறு உதவிகளை இச்சங்கம் வழங்கி வருவது போற்றுதலுக்குரியது. சண்டீகா் கலாசாரத்துக்கு மதிப்பளிக்கும் அதேவேளையில் தமிழ் கலாசாரத்தை வளா்த்து வரும் அவா்களின் பணிக்கு எனது வாழ்த்துகள் என்றாா்.