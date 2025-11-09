இந்தியா

தேர்தலுக்கு மத்தியில் ஜாலியாக சுற்றுலா செல்லும் ராகுல்: பாஜக விமர்சனம்!

பிகார் பேரவைத் தேர்தலுக்கு மத்தியில் ராகுல் காந்தி சுற்றுலா சவாரி செல்வதாக பாஜக விமர்சனம்
பிகார் பேரவைத் தேர்தலுக்கு மத்தியில் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி சுற்றுலா சவாரி செல்வதாக பாஜக விமர்சித்துள்ளது.

மத்திய பிரதேசம் சென்றுள்ள மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தியின் விடியோவை பகிர்ந்த பாஜகவின் தேசிய செய்தித் தொடர்பாளர் ஷேஹ்ஷாத் பூனவல்லா, ``ராகுல் காந்தியை பொறுத்தவரை, மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பதவி என்பது சுற்றுலா அல்லது கொண்டாட்டம் என்றுதான் பொருள். பிகார் தேர்தலுக்கு மத்தியிலும்கூட அவர் சுற்றுலா செல்கிறார்.

பிகாரில் தேர்தல்; ஆனால், ராகுல் காட்டில் சுற்றுலா சவாரி செல்கிறார். இதுவே காட்டுகிறது - அவருக்கு எது முன்னுரிமை என்று.

ஆனால், தேர்தலில் தோற்றால் தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது பழியைப் போட வேண்டியது. அதுமட்டுமின்றி, எச் ஃபைல்ஸ் என்று ஒரு பவர் பாயின்ட்-டும் போட்டுக் காட்ட வேண்டியது’’ என்று விமர்சித்துள்ளார்.

மத்திய பிரதேசத்தில் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகளுக்கான பயிற்சி முகாமில் கலந்துகொள்ள நர்மதாபுரம் சென்ற ராகுல் காந்தி, ஞாயிற்றுக்கிழமையில் சவாரி பயணம் மேற்கொண்டார்.

