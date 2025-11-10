ரயில்வே வேலைக்கு நிலம்: லாலு பிரசாத் யாதவ் உள்ளிட்டோர் மீதான வழக்கு ஒத்திவைப்பு!

ரயில்வே வேலைக்கு நிலத்தை லஞ்சமாக பெற்ற வழக்கில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்வதற்கான உத்தரவை தில்லி ரோஸ் அவென்யூ நீதிமன்றம் திங்கள்கிழமை ஒத்திவைத்தது.
முன்னாள் ரயில்வே அமைச்சர் லாலு பிரசாத் யாதவ், ராப்ரி தேவி, மிசா பாரதி, தேஜஸ்வி யாதவ், ஹேமா யாதவ், தேஜ் பிரதாப் யாதவ் மற்றும் பிற குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் மீது சிபிஐ குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தது.
இந்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்த நிலையில், சிறப்பு நீதிபதி விஷால் கோக்னே உத்தரவை ஒத்திவைத்து, வழக்கை டிசம்பர் 4 ஆம் தேதிக்கு பட்டியலிட்டார்.
இதனிடையே, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் மீது குற்றச்சாட்டுகளை பதிவு செய்ய போதுமான ஆதாரங்கள் இருப்பதாக சிபிஐ சார்பாக சிறப்பு அரசு வழக்குரைஞர் டிபி சிங் சமர்ப்பித்திருந்தார். இந்த வாதங்களின்போது, முன்னாள் ரயில்வே அமைச்சர் லாலு பிரசாத் யாதவின் மூத்த வழக்குரைஞர் மணிந்தர் சிங், வேலைக்கான நிலம் அரசியல் நோக்கம் கொண்டது என்று வாதிட்டார். நிலத்திற்கு ஈடாக வேட்பாளர்களுக்கு வேலைகள் வழங்கப்பட்டதற்கான எந்த ஆதாரமும் இல்லை. பணத்திற்காக நிலங்கள் வாங்கப்பட்டதைக் காட்டும் விற்பனைப் பத்திரங்கள் உள்ளன.
நியமனம் தொடர்பாக எந்த விதியையும் மீறவில்லை என்றும், நிலத்திற்கு வேலைகள் வழங்கப்படவில்லை என்றும் மூத்த வழக்குரைஞர் மணிந்தர் சிங் சமர்ப்பித்திருந்தார். மேலும் முன்னாள் ரயில்வே அமைச்சர் லாலு பிரசாத் யாதவ் எந்த வேட்பாளருக்கும் பரிந்துரை செய்யவில்லை என்றும் வாதிடப்பட்டது. லாலு பிரசாத் யாதவை அவர் சந்தித்ததாக எந்த பொது மேலாளரும் கூறவில்லை.
எந்தவொரு வேட்பாளருக்கும் அவர் எந்த பரிந்துரைகளையும் வழங்காததால் ஊழல் வழக்கு எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை என்று மூத்த வழக்குரைஞர் வாதிட்டார். அவருக்கு எதிராக எந்த ஆதாரமும் இல்லை என்றார்.
முன்னதாக, ராப்ரி தேவியின் சார்பாக வாதங்கள் நடைபெற்றபோது, ராப்ரி தேவி நிலம் வாங்கி அதற்கு பணம் கொடுத்ததாக வாதிடப்பட்டது. பணத்திற்கு நிலம் வாங்குவது குற்றமல்ல. குற்றம் சாட்டப்பட்ட எந்தவொரு வேட்பாளருக்கும் எந்த சலுகையும் வழங்கப்படவில்லை. இந்த பரிவர்த்தனைகள் இணைக்கப்படவில்லை.
ஊழல் இருப்பதை சிபிஐ நிரூபிக்க வேண்டும் என்று மூத்த வழக்குரைஞர் சமர்ப்பித்திருந்தார். விற்கப்பட்ட நிலம் பரிசீலனைக்காக வாங்கப்பட்டது. மேலும், அனைத்து உரிய நடைமுறைகளும் விண்ணப்பதாரர்களால் பின்பற்றப்பட்டன என்றும் அவர் சமர்ப்பித்திருந்தார். ஊழல் நடைமுறை எங்கே? குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களின் எந்த செயல்களும் இணைக்கப்படவில்லை என்று அவர் மேலும் கூறினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
