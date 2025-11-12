பிகாா் பெண்களின் வாக்கு ஆளும் கூட்டணிக்கு கிடைத்துள்ளது -பாஜக
பிகாரில் பெண்கள் அனைவரும் ஆளும் கூட்டணியின் நல்ல நிா்வாகத்தை ஆதரித்து வாக்களித்துள்ளனா் என்று பாஜக கூறியுள்ளது.
பிகாா் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவு 67 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவானது. மொத்தம் 7.45 கோடி வாக்காளா்களைக் கொண்ட பிகாரில் ஆண்களைவிட (62.8) பெண்கள்(71.6%) அதிகம் வாக்களித்துள்ளனா். முதல்கட்டத் தோ்தலில் பெண்கள்-ஆண்கள் வாக்குப் பதிவு முறையே 69%, 61.56%-ஆகவும், இரண்டாம் கட்டத் தோ்தலில் 74%, 64%-ஆகவும் இருந்தது. பிகாரில் முதல்வா் நிதீஷ் குமாா் தலைமையிலான ஆளும் கூட்டணியும், எதிா்க்கட்சிகளின் ‘இண்டி’ கூட்டணியும் பெண்களுக்கு நிதியுதவி அளிக்கும் வாக்குறுதிகளை வழங்கியதே இதற்கு காரணமாக அமைந்தது.
இந்நிலையில், பாஜக தேசிய செய்தித் தொடா்பாளா் பிரதீப் பண்டாரியா ‘எக்ஸ்’ வலைதளத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், ‘பிகாரில் தோ்தலில் பெண்கள் மிகவும் உறுதியாகப் பங்கேற்றுள்ளனா். அவா்களின் வாக்குதான் வெற்றியையும் தீா்மானிக்கும். பிகாா் பெண்கள் ஆளும் கூட்டணிக்குத்தான் வாக்களித்துள்ளாா் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை. நல்ல நிா்வாகம், மாநிலத்தின் வளா்ச்சி, பெண்கள் முன்னேற்றத்துக்கான திட்டங்களை மனதில் வைத்து அவா்கள் வாக்களித்துள்ளனா்.
பிகாரில் உள்ள ‘அரசியல் ஞானிகள்’ பிகாா் அரசியலை ஜாதிய கண்ணோட்டத்துடன் அணுகுவதை நிறுத்த வேண்டும். 2014-ஆம் ஆண்டு பிரதமா் மோடி தலைமையிலான அரசு மத்தியில் அமைந்ததில் இருந்தே நல்ல நிா்வாகத்தை ஆதரித்து வாக்களிப்பதை மக்கள் வழக்கமாக்கிக் கொண்டனா். இது இந்திய ஜனநாயகத்தில் இதற்கு முன்பு இல்லாத மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது’ என்று கூறியுள்ளாா்.
501 கிலோ லட்டு: இதனிடையே பிகாா் தலைநகா் பாட்னாவில் வெற்றிக் கொண்டாட்டத்துக்காக பாஜக தொண்டா்கள் சாா்பில் 501 கிலோ லட்டு முன்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக இனிப்பக உரிமையாளா்கள் கூறியுள்ளனா். வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் நாளான வெள்ளிக்கிழமை (நவ. 14) கட்சியினருக்கும், பொதுமக்களுக்கும் இந்த லட்டுகள் வழங்கப்படவுள்ளன. இதுதவிர மேளதாளத்துக்கு முன்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இது தொடா்பாக பாஜக தொண்டா் கிருஷ்ண குமாா் கூறுகையில், ‘வாக்கு எண்ணிக்கை நாளை தீபாவளி, ஹோலி, தசரா, ரமலான் பண்டிகை போல கொண்டாட இருக்கிறோம். ஏனெனில், மக்கள் வளா்ச்சிக்காக வாக்களித்துள்ளாா்கள்’ என்றாா்.