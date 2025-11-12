இந்தியா

வெளியானது ஃபரீதாபாத் பெண் மருத்துவர் ஷாஹீன் பின்னணி!

ஃபரிதாபாத் பெண் மருத்துவர் ஷாஹீன் குடும்பத்தினர் வெளியிட்ட தகவல்கள்.
ஃபரீதாபாத்
ஃபரீதாபாத்ani
Published on
Updated on
1 min read

புது தில்லி: தில்லி செங்கோட்டை மெட்ரோ ரயில் நிலையம் அருகே நடந்த கார் குண்டு வெடிப்புச் சம்பவம் மற்றும் வெடிபொருள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த சம்பவங்களில் கைது செய்யப்பட்ட ஃபரிதாபாத் பெண் மருத்துவர் ஷாஹீன் பற்றி பல்வேறு தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

கைதான ஷாஹீன் சயீத், பற்றி அவரது சகோதரர் மற்றும் முன்னாள் கணவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், அவருக்கு பயங்கரவாதத் தொடர்பு இருப்பதாகக் கூறப்படுவதை நம்புவதற்கில்லை என்று கூறியிருக்கிறார்கள்.

அவர் மிகவும் அன்பானவர், அவருக்குப் பின்னணியில் பயங்கரவாத தொடர்பு இருந்திருக்கும் என்று இதுவரை எந்த சந்தேகமும் எழுந்ததில்லை என்றும் கூறுகிறார்கள்.

பயங்கரவாதிகள்

