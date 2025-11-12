பூடான் வளா்ச்சிக்கு முழு ஆதரவு: பிரதமா் உறுதி
அண்டை நாடான பூடானின் நிலையான வளா்ச்சிக்கு இந்தியா முழு ஆதரவளிக்கும் என்று பிரதமா் நரேந்திர மோடி உறுதியளித்துள்ளாா்.
பூடானின் ஐந்தாண்டு திட்டத்தின்கீழ் (2024-29) பொருளாதார ஊக்குவிப்பு உள்பட பல்வேறு திட்டங்களின் அமலாக்கத்துக்கு இந்தியா தரப்பில் ரூ.10,000 கோடி பங்களிக்கப்படும் என்ற முந்தைய அறிவிப்பையும் அவா் மீண்டும் உறுதிசெய்தாா்.
பூடானுக்கு இரண்டு நாள் பயணமாக செவ்வாய்க்கிழமை வந்த பிரதமா் மோடி, தலைநகா் திம்புவில் முன்னாள் மன்னா் ஜிக்மே சிங்யே வாங்சுக்கை புதன்கிழமை சந்தித்து, இருதரப்பு விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசித்தாா்.
வா்த்தகம், எரிசக்தி, தொழில்நுட்பம், போக்குவரத்து இணைப்பு உள்ளிட்ட துறைகளில் ஒத்துழைப்பை மேலும் வலுப்படுத்துவது குறித்து இருவரும் விவாதித்தனா். ஜிக்மே சிங்யே வாங்சுக், தற்போதைய மன்னா் ஜிக்மே கேசா் நாம்கியால் வாங்சுக்கின் தந்தை ஆவாா்.
இந்தச் சந்திப்பு குறித்து எக்ஸ் வலைதளத்தில் பதிவிட்ட பிரதமா் மோடி, ‘இந்தியா-பூடான் நல்லுறவை வலுப்படுத்த பல்லாண்டுகளாக விரிவான முயற்சிகள் மேற்கொண்டவா் சிங்யே; அவரது ஆலோசனை மற்றும் வழிகாட்டலில் இருதரப்பு சிறப்பு நட்புறவு மேலும் மேம்படும்’ என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தாா்.
பூடானின் கெலேபு நகரை மாசில்லாத, நீடித்த வளா்ச்சிக்கான முன்மாதிரி நகரமாக உருவாக்கும் திட்டத்தின் முன்னேற்றத்துக்கு பிரதமா் பாராட்டுத் தெரிவித்தாா்.
‘காலசக்கர போதனை நிகழ்வு’: திம்புவில் நடைபெற்று வரும் உலக அமைதி வழிபாட்டு விழாவின் ஒரு பகுதியாக, காலசக்கர போதனை நிகழ்வை பிரதமா் மோடியும் மன்னா் ஜிக்மே கேசா் நாம்கியால் வாங்சுக்கும் கூட்டாக தொடங்கிவைத்தனா்.
‘பெளத்த மதத்தினரின் கலாசார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்நிகழ்வு, உலகம் முழுவதும் இருந்து பெளத்த அறிஞா்கள் மற்றும் பக்தா்களை ஒன்றிணைத்துள்ளது’ என்று பிரதமா் மோடி குறிப்பிட்டாா்.
பூடான் பிரதமா் ஷெரிங் தோப்கே வெளியிட்ட சமூக ஊடகப் பதிவில், ‘இந்திய பிரதமா் மோடி, சாதனைமிக்க ஆன்மிக குரு’ என்று புகழாரம் சூட்டினாா்.
பூடானில் 2 நாள் அரசுமுறைப் பயணத்தை புதன்கிழமை நிறைவு செய்த பிரதமா் மோடி, அங்கிருந்து நாடு திரும்பினாா். அவரை விமான நிலையம் வரை வந்து பூடான் மன்னா் வழியனுப்பினாா்.
முன்னதாக, பிரதமா் மோடி-மன்னா் நாம்கியால் இடையே இருதரப்பு பேச்சுவாா்த்தை செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. இதையடுத்து, பூடானுக்கு ரூ.4,000 கோடி கடனுதவியை இந்தியா அறிவித்தது. எரிசக்தி, சுகாதாரம், மனநல மருத்துவம் ஆகிய துறைகளில் 3 புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தங்கள் கையொப்பமிடப்பட்டன. இந்தியாவின் உதவியுடன் கட்டமைக்கப்பட்ட 1,020 மெகாவாட் மின் உற்பத்தித் திறன் கொண்ட நீா்மின் நிலையமும் திறந்துவைக்கப்பட்டது.