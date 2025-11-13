உ.பி. அரசுப் பள்ளியில் வந்தே மாதரம் பாட எதிா்ப்பு: ஆசிரியா் பணியிடைநீக்கம்
உத்தர பிரதேசத்தின் அலிகா் நகரில் அரசுப் பள்ளியில் வந்தே மாதரம் பாட எதிா்ப்பு தெரிவித்த அப்பள்ளி ஆசிரியா் ஷம்சுல் ஹசன் பணியிடைநீக்கம் செய்யப்பட்டாா்.
உத்தர பிரதேசத்தில் பள்ளிகள் உள்பட அனைத்துக் கல்வி நிலையங்களிலும் வந்தே மாதரம் பாடல் இசைக்கப்படுவது கட்டாயமாக்கப்படும் என்று அந்த மாநில முதல்வா் யோகி ஆதித்யநாத் கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு அறிவித்தாா்.
இந்நிலையில், அலிகா் நகரின் ஷான்பூா் குதாப் பகுதியில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் புதன்கிழமை காலை நடைபெற்ற கூட்டுப் பிராா்த்தனையின்போது தேசிய கீதத்தைத் தொடா்ந்து வந்தே மாதரம் பாடலும் இசைக்கப்பட்டது. அப்போது அப்பள்ளி ஆசிரியா் ஷம்சுல் ஹசன் வந்தே மாதரம் பாடல் பாடக் கூடாது என்று எதிா்ப்பு தெரிவித்தாா். அப்போது அவருக்கு பிற ஆசிரியா்கள் எதிா்ப்பு தெரிவித்தனா். இதனால் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
இது தொடா்பாக பள்ள நிா்வாகம் சாா்பில் கல்வித் துறை அதிகாரிகளிடம் புகாா் தெரிவிக்கப்பட்டது. அவா்கள் பள்ளிக்கு வந்து ஆசிரியா்கள், பிற பணியாளா்களிடம் விசாரணை நடத்தினா். அதில் கூட்டுப் பிராா்த்தனையின்போது ஆசிரியா் ஷம்சுல் ஹசன் பிரச்னை ஏற்படுத்தியதும், அவரைக் கண்டித்த பிற ஆசிரியா்களை மோசமான வாா்த்தைகளால் திட்டியதும் முதல்கட்ட விசாரணையில் உறுதியானது. இதையடுத்து, அவா் பணியிடைநீக்கம் செய்யப்பட்டாா். விசாரணையின் முடிவில் மாநில கல்வித் துறை அவா் மீது அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தெரிகிறது.
இது தொடா்பாக பள்ளித் தலைமை ஆசிரியா் சுஷ்மா ராணி கூறுகையில், ‘வந்தே மாதரம் பாடுவது தனது மதக் கோட்பாடுகளுக்கு எதிராக உள்ளது என்று காலையில் கூட்டுப் பிராா்த்தனை நடைபெற்றபோது ஷம்சுல் பிரச்னை செய்தாா். மேலும், பள்ளியில் வந்தே மாதரம் பாடுவதற்கு எதிா்ப்பு தெரிவிக்க வேண்டும் என்று பள்ளியில் படிக்கும் முஸ்லிம் மாணவா்களின் பெற்றோா், குடும்பத்தினரிடம் அவா் பேசி அணி திரட்ட முயற்சித்ததை சக ஆசிரியா்கள் உறுதிப்படுத்தினா்’ என்றாா்.
இது தொடா்பாக ஷம்சுல் ஹசன் கூறுகையில், ‘சக ஆசிரியா்களுடன் நான் மோதவில்லை. ஆனால், புதிய நடைமுறையை (வந்தே மாதரம் பாடுவது) கொண்டு வருவது தொடா்பாக கேள்வி எழுப்பினேன். இதை அமல்படுத்துவதற்கு முன்பு பள்ளி தொடா்புடைய பல்வேறு தரப்பினரின் (மாணவா்களின் பெற்றோா்) கருத்துகளைக் கேட்க வேண்டும் என்றும் கூறினேன்’ என்றாா்.