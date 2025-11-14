பிகார் தேர்தல்: தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி முன்னிலை!

பிகார் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கையில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி முன்னிலையில் உள்ளது.
பிகார் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றது. முதல்கட்டமாக தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், காலை 8.30 மணி நிலவரப்படி தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி முன்னிலையில் உள்ளது.
முன்னிலை விவரம்
தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி
பாஜக - 40
ஐக்கிய ஜனதா தளம் - 26
பிற - 8
இந்தியா கூட்டணி
ராஷ்டீரிய ஜனதா தளம் - 28
காங்கிரஸ் - 8
பிற - 1
ஜன் சுராஜ் - 3
