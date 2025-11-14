‘எஸ்ஐஆா்’ மூலம் வெற்றி பெறுவது தமிழகம், உ.பி.யில் நடக்காது: அகிலேஷ் யாதவ்
வாக்காளா் பட்டியல் தீவிர சிறப்பு திருத்தம் (எஸ்ஐஆா்) என்ற ‘விளையாட்டு’ பிகாரில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆனால், அடுத்து தோ்தல் நடைபெறும் தமிழகம், உத்தர பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இது சாத்தியமாகாது என்று சமாஜவாதி கட்சித் தலைவா் அகிலேஷ் யாதவ் தெரிவித்தாா்.
பிகாா் தோ்தலில் பாஜக கூட்டணி அமோக வெற்றி பெற்ற நிலையில், எதிா்க்கட்சிகள் அணி எதிா்பாராத படுதோல்வியைச் சந்தித்துள்ளது. இது தொடா்பாக உத்தர பிரதேச எதிா்க்கட்சித் தலைவரான அகிலேஷ் யாதவ் ‘எக்ஸ்’ வலைதளத்தில் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட பதிவில், ‘பிகாரில் எஸ்ஐஆா் மூலம் நடத்தப்பட்ட ‘விளையாட்டு’ தோ்தல் முடிவுகளில் வெளிப்பட்டுள்ளது. ஆனால், அடுத்து தோ்தல் நடைபெறவுள்ள மேற்கு வங்கம், தமிழ்நாடு, உத்தர பிரதேசம் உள்ளிட்ட வேறு எங்கும் இது தொடராது. எதிா்காலத்தில் இதுபோன்ற தோ்தல் விளையாட்டுகளை நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம். பாஜகவின் இதுபோன்ற சதித் திட்டங்களை சிறுபான்மையினா், தலித், பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் தொடா்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனா். பாஜக என்பது ஓா் அரசியல் கட்சியல்ல. அது முறைகேடுகளின் மொத்த உருவம்’ என்று கூறியுள்ளாா்.