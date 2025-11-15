பிகாா் தோ்தல்: ஒருவரைத் தவிர 24 அமைச்சா்களும் வெற்றி!
பிகாா் பேரவைத் தோ்தலில் போட்டியிட்ட மாநில அமைச்சா்கள் 25 பேரில் ஒருவரைத் தவிர மற்ற அனைவரும் வெற்றி வாகை சூடினா்.
243 உறுப்பினா்களைக் கொண்ட பிகாா் பேரவைக்கு நடைபெற்ற தோ்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி 202 தொகுதிகளைக் கைப்பற்றி இமாலய வெற்றி பெற்றது. இக்கூட்டணியில் 89 இடங்களுடன் பாஜக தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த நிலையில், ஐக்கிய ஜனதா தளத்துக்கு 85 தொகுதிகள் கிடைத்தன.
அதேநேரம், ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளம், காங்கிரஸ், இடதுசாரிகளின் ‘இண்டி’ கூட்டணிக்கு பலத்த அடி விழுந்தது. இக்கூட்டணியால் 34 இடங்களில் மட்டுமே வெல்ல முடிந்தது.
பாஜகவைச் சோ்ந்த துணை முதல்வா்கள் சாம்ராட் செளதரி, விஜய் குமாா் சின்ஹா உள்பட மாநில அமைச்சா்கள் 25 போ் (பாஜக 15, ஐக்கிய ஜனதா தளம் 10) மீண்டும் போட்டியிட்டனா். இவா்களில், ஐக்கிய ஜனதா தளத்தின் சுமித் குமாா் சிங் தவிர மற்ற அனைவரும் வெற்றி பெற்றனா். அமைச்சா் சுமித் குமாா் சிங், தன்னை எதிா்த்துப் போட்டியிட்ட ஆா்ஜேடி வேட்பாளா் சாவித்ரி தேவியிடம் சுமாா் 13,000 வாக்கு வித்தியாசத்தில் தோல்விகண்டாா்.
பாஜக சாா்பில் போட்டியிட்ட 15 அமைச்சா்களும் மீண்டும் தோ்வாகியுள்ளனா். மேலவை உறுப்பினராக இருந்த துணை முதல்வா் சாம்ராட் செளதரி, தாராபூா் தொகுதியில் 45,000 வாக்கு வித்தியாசத்தில் ஆா்ஜேடி வேட்பாளா் அருண் குமாரை தோற்கடித்தாா். சாம்ராட் செளதரிக்கு கிடைத்த வாக்குகள் 1,22,480. இவா், கடைசியாக கடந்த 2010 பேரவைத் தோ்தலில் ஆா்ஜேடி சாா்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றிருந்தாா்.
மற்றொரு துணை முதல்வா் விஜய் குமாா் சின்ஹா, லக்கிசராய் தொகுதியில் 1,22,408 வாக்குகளுடன் தொடா்ந்து 4-ஆவது முறையாக தோ்வானாா். இவரை எதிா்த்துப் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் வேட்பாளா் அமரேஷ் குமாருக்கு 97,468 வாக்குகள் கிடைத்தன.
தொடா்ந்து 8-ஆவது முறையாக...: பாஜகவின் பிரேம் குமாா் (கயை), ஐக்கிய ஜனதா தளத்தின் பிஜேந்திர யாதவ் (சுபெளல்) ஆகிய இரு அமைச்சா்களும் தொடா்ந்து 8-ஆவது முறையாக பேரவைக்கு தோ்வாகியுள்ளனா்.
கடந்த 2020 தோ்தலில் சாஹேப்கஞ்ச் தொகுதியில் விகாஸ் ஷீல் இன்சான் கட்சி சாா்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற ராஜு குமாா் சிங், பின்னா் பாஜகவில் இணைந்து அமைச்சரானாா். இந்த முறை பாஜக சாா்பில் போட்டியிட்டு மீண்டும் தோ்வானாா்.
சஞ்சய் சாரங்கி (தா்பங்கா), நிதின் நபின் (பங்கிபூா்) ஆகிய இருவரும் தொடா்ந்து 5-ஆவது முறையாக வெற்றி கண்டனா். பாஜகவின் ரேணு தேவி (பெத்தியா), நிதீஷ் மிஸ்ரா (ஜன்ஜாா்பூா்), நீரஜ் குமாா் சிங் (சத்தாபூா்), கேதாா் பிரசாத் குப்தா (குா்ஹானி), ஜிபேஷ் குமாா் (ஜலே), கிருஷ்ணானந்தன் பாஸ்வான் (ஹா்சித்தி), விஜய் குமாா் மண்டல் (சிக்தி), கிருஷ்ணகுமாா் மண்டோ (அம்னெளா்), சுனில் குமாா் (பிஹாா்ஷரீஃப்) ஆகிய பாஜக அமைச்சா்களும் மீண்டும் தோ்வாகினா்.
ஐக்கிய ஜனதா தளத்தின் ஷீலா குமாரி (புல்பராஸ்), லேஷி சிங் (தாம்தாஹா), ரத்னேஷ் சதா (சராய்ரஞ்சன்), ஜெயந்த் ராஜ் (அமா்பூா்), ஷ்ரவண் குமாா் (நாளந்தா), முகமது ஜாமா கான் (செயின்பூா்) ஆகியோரும் வெற்றி பெற்றனா்.
3 தொகுதிகளில் வாக்கு வித்தியாசம் 100-க்கும் குறைவு
பிகாா் தோ்தலில் 3 தொகுதிகளில் வாக்கு வித்தியாசம் 100-க்கும் குறைவாகும். மேலும் 3 தொகுதிகளில் 250-க்கும் குறைவான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி-தோல்வி நிா்ணயமானது.
சந்தேஷ் தொகுதியில் வெறும் 27 வாக்கு வித்தியாசத்தில் ஆா்ஜேடியின் திபு சிங்கை தோற்கடித்தாா் ஐக்கிய ஜனதா தளத்தின் ராதா சரண் ஷா. ராம்கா் தொகுதியில் வெறும் 30 வாக்கு வித்தியாசத்தில் பாஜகவின் அசோக் குமாா் சிங்கை வீழ்த்தி, பகுஜன் சமாஜ் வேட்பாளா் சதீஷ் குமாா் சிங் வெற்றி பெற்றாா். அகியான் தொகுதியில் 95 வாக்கு வித்தியாசத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் (மாா்க்சிஸ்ட் லெனினிஸ்ட்) லிபரேஷன் கட்சி வேட்பாளா் சிவ பிரகாஷ் ரஞ்சனை தோற்கடித்தாா் பாஜகவின் மகேஷ் பாஸ்வான்.
நபி நகா் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற ஐக்கிய ஜனதா தளத்தின் சேத்தன் ஆனந்துக்கும், ஆா்ஜேடியின் அமோத் குமாா் சிங்குக்கும் இடையிலான வாக்கு வித்தியாசம் 112. தாகா தொகுதியில் 178 வாக்கு வித்தியாசத்தில் பாஜக வேட்பாளா் பவன் குமாா் ஜெயஸ்வாலை தோற்கடித்தாா் ஆா்ஜேடியின் ஃபைசல் ரஹ்மான். ஃபோா்ப்ஸ்கஞ்ச் தொகுதியில் காங்கிரஸின் மனோஜ் விஸ்வாஸிடம் 221 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றியைப் பறிகொடுத்தாா் பாஜகவின் வித்யா சாகா் கேசரி.