கிளாஸ்கோ பல்கலைக்கழக பேராசிரியா் ஸ்ரீவஸ் சஹஸ்ரநாமத்துக்கு பிரிட்டன் சாதனையாளா் விருது
ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியரும் இந்தியருமான ஸ்ரீவஸ் சஹஸ்ரநாமத்துக்கு பிரிட்டனின் 2025-ஆம் ஆண்டுககான இளம் சாதனையாளா் விருது வழங்கப்பட்டது.
உலக அளவில் பல்வேறு துறைகளில் 40 வயதுக்கும் குறைவான இளம் சாதனையாளா்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு அவா்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது.
லண்டனின் பால் மாலில் உள்ள வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இயக்குநா்கள் நிறுவனத்தில் 2025-ஆம் ஆண்டுக்கான இந்த விருது வழங்கும் விழா கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை நடைபெற்றது.
இதில், கல்வித் துறையின் கீழ் ஸ்ரீவஸ் சஹஸ்ரநாமத்துக்கு விருது வழங்கப்பட்டது. அதோடு, அனைத்துத் துறைகளிலும் தலைசிறந்த ஒட்டுமொத்த மக்கள் விருப்பத் தோ்வு விருதையும் ஸ்ரீவஸ் சஹஸ்ரநாமம் வென்றாா்.
இவா், கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள மண்டல கண் மருத்துவ நிறுவனத்தின் முன்னாள் இயக்குநா் மருத்துவா் வி. சஹஸ்ரநாமத்தின் மகன் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
திருவனந்தபுரம் பொறியியல் கல்லூரி மாணவரான ஸ்ரீவஸ் சஹஸ்ரநாமம், கோழிக்கோட்டில் உள்ள இந்திய மேலாண்மை நிறுவனத்தில் பிஎச்.டி. படிப்பை மேற்கொண்டாா்.