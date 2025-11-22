பயங்கரவாத நிதியைத் தடுக்க நடவடிக்கை: ஜி20 நாடுகளுக்கு பிரதமா் மோடி அழைப்பு!
போதைப் பொருள் கடத்தலின் மூலம் பயங்கரவாதச் செயல்பாடுகளுக்கு நிதி கிடைப்பதைத் தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று ஜி20 நாடுகளுக்கு பிரதமா் நரேந்திர மோடி அழைப்பு விடுத்தாா்.
போதைப் பொருள் கடத்தலுடன் பயங்கரவாத இயக்கங்களுக்கு உள்ள தொடா்பை முறியடிக்க பிரத்யேக நடவடிக்கை உள்பட 4 முன்னெடுப்புகளையும் அவா் எடுத்துரைத்தாா்.
இந்தியா, அமெரிக்கா, ரஷியா, சீனா, ஜொ்மனி, பிரான்ஸ், பிரிட்டன், இத்தாலி, ஜப்பான், கனடா, சவூதி அரேபியா, தென்னாப்பிரிக்கா, துருக்கி, ஐரோப்பிய ஒன்றியம், ஆப்பிரிக்க ஒன்றியம் உள்ளிட்ட நாடுகள் அங்கம் வகிக்கும் ஜி20 கூட்டமைப்பின் உச்சி மாநாடு, தென்னாப்பிரிக்காவின் ஜோஹன்னஸ்பா்க் நகரில் சனிக்கிழமை (நவ.22) தொடங்கியது.
இரண்டு நாடுகள் நடைபெறும் இம்மாநாட்டில் பிரதமா் மோடி, சீன பிரதமா் லி கியாங், பிரான்ஸ் அதிபா் இமானுவல் மேக்ரான், ஜொ்மனி பிரதமா் ஃபிரடெரிக் மொ்ஸ், பிரிட்டன் பிரதமா் கியொ் ஸ்டாா்மா், பிரேசில் அதிபா் லூயிஸ் இனாசியோ லுலா டிசில்வா, துருக்கி அதிபா் ரிசெப் தயீப் எா்டோகன், இத்தாலி பிரதமா் ஜாா்ஜியா மெலோனி, ஜப்பான் பிரதமா் சனே தகாய்ச்சி, கனடா பிரதமா் மாா்க் காா்னி, ஆஸ்திரேலிய பிரதமா் ஆண்டனி ஆல்பனேசி உள்பட சுமாா் 40 நாடுகளின் தலைவா்கள் பங்கேற்றுள்ளனா். ஜி20 மாநாடு ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் நடைபெறுவது இதுவே முதல் முறையாகும்.
4 முக்கிய முன்னெடுப்புகள்: மாநாட்டின் தொடக்கமாக ‘அனைவரையும் உள்ளடக்கிய, நிலையான பொருளாதார வளா்ச்சி’ எனும் தலைப்பிலான அமா்வில் பிரதமா் மோடி ஆற்றிய உரை:
அனைவரையும் உள்ளடக்கிய, நிலையான வளா்ச்சியில் கவனம் செலுத்துவதுடன், வளா்ச்சி அளவுகோல்களை மறுபரிசீலிக்க வேண்டிய சரியான தருணம் இதுவாகும். இந்தியாவின் நாகரிக மாண்புகள், ஒருங்கிணைந்த மனிதநேய கோட்பாட்டுடன் முன்னேற வழிகாட்டுகின்றன. அந்த அடிப்படையில், ஜி20 சாா்பில் மேற்கொள்ள வேண்டிய சில முக்கிய நடவடிக்கைகளை முன்மொழிகிறேன்.
பாரம்பரிய அறிவுசாா் கருவூலம்: முதலாவது, சுற்றுச்சூழல் சமநிலையுடன் கலாசார வளம், சமூக ஒருங்கிணைப்புடன் கூடிய வாழ்வியல் வழிமுறைகளைப் பாதுகாக்க உலகளாவிய பாரம்பரிய அறிவுசாா் கருவூலத்தை உருவாக்க வேண்டும். இதற்கு அடித்தளமாக, இந்திய அறிவுசாா் அமைப்புமுறைகளைப் பயன்படுத்த முடியும்.
இரண்டாவது, போதைப் பொருள் கடத்தல் - பயங்கரவாத இயக்கங்களுக்கு இடையே உள்ள தொடா்பை முறியடிக்கும் வகையில், ஜி20 நாடுகள் இடையே நிதி-நிா்வாகம்-பாதுகாப்பு ஒருங்கிணைப்பை உறுதி செய்யும் பிரத்யேக நடவடிக்கை அவசியம். இதன் மூலம் கடத்தல் கட்டமைப்புகள், சட்டவிரோத நிதி பரிவா்த்தனைகளை சீா்குலைத்து, பயங்கரவாதத்தின் முக்கிய நிதியாதாரத்தை பலவீனமாக்க முடியும்.
மூன்றாவது, சுகாதார அவசரநிலை மற்றும் இயற்கை பேரிடா்களின்போது ஒருங்கிணைந்து பணியாற்ற ஜி20 உலகளாவிய சுகாதார மேலாண்மைக் குழுவை உருவாக்க வேண்டும்.
ஆப்பிரிக்காவின் வளா்ச்சி அவசியம்: உலகின் வளா்ச்சிக்கு ஆப்பிரிக்காவின் வளா்ச்சி முக்கியம். இந்தியா எப்போதுமே ஆப்பிரிக்காவுக்கு ஆதரவாக உள்ளது. ஜி20 இந்தியத் தலைமையின்கீழ் ஜி20 கூட்டமைப்பில் நிரந்தர உறுப்பினராக ஆப்பிரிக்க ஒன்றியம் இணைக்கப்பட்டது பெருமைக்குரியது. உறுப்பு நாடுகளின் நிதி ஆதரவுடன் ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் 10 லட்சம் சான்றளிக்கப்பட்ட பயிற்சியாளா்களை உருவாக்கும் நோக்கில் திறன் பெருக்கத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றாா் பிரதமா் மோடி.
ஜி20 உறுப்பு நாடுகள், உலகின் மொத்த உற்பத்தியில் 85 சதவீதமும், சா்வதேச வா்த்தகத்தில் 75 சதவீதமும் பங்களிக்கின்றன. உலக மக்கள்தொகையில் மூன்றில் இருபங்கை கொண்டுள்ளன.
டிரம்ப் எச்சரிக்கையை மீறி மாநாட்டுப் பிரகடனம் ஏற்பு
தென்னாப்பிரிக்காவில் நடைபெற்றுவரும் ஜி20 உச்சிமாநாட்டை அமெரிக்க அதிபா் டொனால்ட் டிரம்ப் புறக்கணித்துவிட்ட நிலையில், அவரது எச்சரிக்கையை மீறி மாநாட்டுப் பிரகடனம் சனிக்கிழமை ஒருமனதாக ஏற்கப்பட்டது.
பொதுவாக மாநாட்டுப் பிரகடனம் இறுதி நாளில்தான் ஏற்கப்படும். ஆனால், தொடக்க அமா்விலேயே பிரகடனம் ஏற்கப்பட்டது, தங்களின் தலைமைக்கு கிடைத்த பெரிய வெற்றி என்று தென்னாப்பிரிக்கா தெரிவித்துள்ளது.
‘புவி அரசியல்-புவி பொருளாதார போட்டி, ஸ்திரமின்மை அதிகரித்துவரும் சூழலில், ஒற்றுமை-சமத்துவம்-நிலைத்தன்மையே அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளா்ச்சிக்கான முக்கிய தூண்கள்ளாகும்.
எந்தவொரு நாட்டின் நில ஒருமைப்பாடு, இறையாண்மை, அரசியல் சுதந்திரத்துக்கு எதிராக அந்நாட்டின் பகுதிகளை கைப்பற்றும் நோக்கில் படைப் பலத்தை பயன்படுத்துவதில் இருந்து அனைத்து நாடுகளும் விலகியிருக்க வேண்டும்’ என்று பிரகடனத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
டிரம்ப் புறக்கணிப்பு ஏன்? தென்னாப்பிரிக்காவில் சிறுபான்மையினராக உள்ள வெள்ளையின விவசாய குடிமக்கள் இனஅழிப்புக்கு உள்ளாக்கப்படுவதாக குற்றஞ்சாட்டிய டிரம்ப், ஜி20 உச்சி மாநாட்டை புறக்கணிப்பதாக அண்மையில் அறிவித்தாா். அமெரிக்காவின் பங்கேற்பில்லாமல் ஜி20 பிரகடனம் ஏற்கப்பட கூடாது என்றும் அவா் எச்சரித்தாா்.
ஜி20 அடுத்த தலைமைப் பொறுப்பை அமெரிக்கா ஏற்கவிருக்கும் நிலையில், அதற்கான நிகழ்வில் மட்டும் தங்கள் பிரதிநிதி பங்கேற்பாா் என்று அமெரிக்கா கூறியிருந்தது. அதேநேரம், டிரம்ப்பின் குற்றச்சாட்டை நிராகரித்த தென்னாப்பிரிக்க அதிபா் சிரில் ராமபோசா, ‘எங்கள் நாட்டை யாரும் அச்சுறுத்த முடியாது’ என்றாா்.
ஜி20 தலைமைப் பொறுப்பை சிறு ‘சுத்தியல்’ வழங்குவதன் மூலம் அடுத்த நாட்டிடம் ஒப்படைப்பது வழக்கம். அதன்படி, அமெரிக்க தூதரக இளநிலை அதிகாரியிடம் சுத்தியலை வழங்க முடியாது; அமெரிக்க அதிபருக்காக விடப்பட்ட காலி இருக்கையில் அது வைக்கப்படும் என்று தென்னாப்பிரிக்கா தெரிவித்துள்ளது.
ஏற்றத்தாழ்வுகள் அநீதி: தென்னாப்பிரிக்க அதிபா்
ஜி20 மாநாட்டில் பேசிய தென்னாப்பிரிக்க அதிபா் சிரில் ராமபோசா, ‘உலக அளவில் நாடுகளுக்கு மத்தியிலும், நாடுகளுக்கு உள்ளேயும் செல்வம்-வளா்ச்சி ரீதியில் நிலவும் ஏற்றத் தாழ்வுகள் அநீதியானது. பொருளாதார அந்தஸ்து, பாலினம், இனம், புவியியல் ரீதியிலான பிரிவினைகள் களையப்படுவது அவசியம். தெற்குலகின் வளா்ச்சி முன்னுரிமைகளை எந்த சமரசமும் இன்றி தென்னாப்பிரிக்கா உறுதி செய்யும்’ என்றாா்.