சர்தார் படேலின் பங்களிப்பை காங்கிரஸ் புறக்கணித்தது: நட்டா குற்றச்சாட்டு

நாட்டை ஒன்றிணைப்பதில் சர்தார் வல்லபாய் படேலின் பங்களிப்பை பாஜக தலைவர் ஜெ.பி. நட்டா பாராட்டினார். மேலும், காங்கிரஸின் சதி காரணமாக சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு 40 ஆண்டுகளால் இந்தியாவின் முதல் துணைப் பிரதமருக்கு வரலாற்றில் தகுதியான மரியாதை கிடைக்கவில்லை என்று குற்றம் சாட்டினார்.

இந்தியாவின் முதல் உள்துறை அமைச்சராகவும் பணியாற்றிய படேலின் பிறந்தநாளைக் குறிக்கும் '150 ஒற்றுமை அணிவகுப்பை' கொடியசைத்துத் தொடங்கிவைத்த நிகழ்வில் பாஜக தலைவர் இந்தக் கருத்துகளை தெரிவித்தார்.

நாட்டின் வரலாற்றில் சர்தார் படேலை சரியான இடத்தில் வைத்திருக்கிறார் என்றால் அது பிரதமர் நரேந்திர மோடிதான் என்று அவர் கூறினார். இந்தியா பலவீனமாகவும், பிளவுபட்டதாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று ஆங்கிலேயர்கள் விரும்பினர். அந்த மனநிலையிலிருந்தும் நமக்கு விடுதலை கிடைத்தது.

நமது தேசம் 562 சுதேச அரசுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டது. நாம் பிரிக்கப்பட்டதால் அந்நிய ஆட்சியின் கீழ் இருந்தோம். சர்தார் படேல் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் இந்த மாநிலங்களை ஒன்றிணைத்து, அவற்றை ஒரே தேசமாக இணைத்தார். பிளவுபட்ட நிலத்தை அவர் வலுவான, ஒன்றுபட்ட இந்தியாவாக மாற்றினார்.

ஆனால், துரதிர்ஷ்டவசமாக, வரலாற்றிலும் நாட்டிலும் அவருக்குக் கிடைக்க வேண்டிய மரியாதை, காங்கிரஸ் ஆட்சியின்போது தீங்கிழைக்கும் மற்றும் சுயநல காரணங்களுக்காக காங்கிரஸ் தலைவர்களால் புறக்கணிக்கப்பட்டது.

சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு 1950 முதல் 1991 வரை காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருந்தது, ஆனால் அப்போதைய பிரதமர்கள் யாரும் சர்தார் படேலுக்கு பாரத ரத்னாவை வழங்கவில்லை.

வரலாற்றில் அவருக்குக் கிடைக்க வேண்டிய மரியாதை அவருக்குக் கிடைக்காமல் இருக்கச் சதித்திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டன.

சர்தார் படேலுக்கு வரலாற்றில் உரிய இடம் கிடைக்கக் கொடுத்திருந்தால் அது பிரதமர் மோடிதான். பிரதமர் நரேந்திர மோடி சர்தார் படேலுக்கு உண்மையான அஞ்சலி செலுத்தியுள்ளார்.

சர்தார் படேலுக்காக உலகின் மிக உயரமான சிலையை அவரது தலைமையில் கெவாடியாவில் கட்டப்பட்டது என்று அவர் கூறினார்.

