இந்தியா - இஸ்ரேல் வா்த்தக ஒப்பந்தம் 2 கட்டங்களாகச் செயல்படுத்தப்படும்: பியூஷ் கோயல்
இந்தியா-இஸ்ரேல் இடையேயான தடையற்ற வா்த்தகம் ஒப்பந்தம், இரண்டு கட்டங்களாக நடைமுறைப்படுத்தப்படலாம். அப்போதுதான் இருநாட்டு வா்த்தக சமூகம் விரைவாகப் பயன்பெறும் என்று மத்திய வா்த்தகத் துறை அமைச்சா் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்தாா்.
இந்த ஒப்பந்தத்துக்கான பேச்சுவாா்த்தைகளை முறைப்படி தொடங்க, திட்ட வரையறைகள் கடந்த வியாழக்கிழமை கையொப்பமாகின. அதில், சரக்குகளுக்கான சந்தை அணுகல், முதலீட்டு வசதிகள், சுங்க நடைமுறைகளை எளிமையாக்குதல், புத்தாக்கம் மற்றும் தொழில்நுட்பப் பரிமாற்றத்துக்கான ஒத்துழைப்பை அதிகரித்தல், சேவைகளில் வா்த்தகத்தை ஊக்குவிக்க விதிகளை எளிதாக்குதல் உள்ளிட்ட அம்சங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
இந்நிலையில், இஸ்ரேலில் அரசுமுறைப் பயணத்தில் இருக்கும் அமைச்சா் பியூஷ் கோயல், இருதரப்பு வா்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டை அதிகரிப்பது குறித்து அந்நாட்டு வணிகத் தலைவா்களுடன் விவாதித்து வருகிறாா். இதனிடையே, அவா் கூறியதாவது: இந்தியா-இஸ்ரேல் வா்த்தக ஒப்பந்தத்தை இரண்டு கட்டங்களாகச் செயல்படுத்தத் திட்டமிட்டுள்ளோம். அப்போதுதான் இருநாட்டு வா்த்தக சமூகம் விரைவாகப் பயன்பெறும். முதல் கட்டத்தை விரைவில் இறுதி செய்ய இரு தரப்பும் ஆா்வமாக உள்ளன. பேச்சுவாா்த்தைகள் தொடங்கும் போது உரிய முடிவெடுக்கப்படும்.
இஸ்ரேலின் பொருளாதாரம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சா் நிா் பா்கட்டுடன் நடத்திய பேச்சுவாா்த்தையில், இந்த ஒப்பந்தத்தில் விரைவில் பயன் தரும் விவகாரங்களில் முதலில் கவனம் செலுத்தவது என்றும், முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்னைகளைப் பின்னா் விவாதிப்பது என்றும் முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இஸ்ரேலின் டெல் அவிவ் நகரில் அமையவுள்ள 5,000 கோடி டாலா் மதிப்பிலான பிரம்மாண்ட மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தில் இந்திய நிறுவனங்கள் ஒப்பந்தம் கோர ஆா்வம் காட்ட வேண்டும். இந்தியாவில் 23 நகரங்களில் மெட்ரோ பணிகள் நடைபெறுவதால், இந்திய நிறுவனங்கள் இதில் பங்கேற்க இஸ்ரேல் மிகுந்த ஆா்வம் காட்டுகிறது என்றாா் பியூஷ் கோயல்.
ஆசிய கண்டத்தில் இஸ்ரேலின் 2-ஆவது பெரிய வா்த்தகக் கூட்டாளியாக இந்தியா உள்ளது. கடந்த 2024-25-ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியாவின் இஸ்ரேலுக்கான ஏற்றுமதி 214 கோடி டாலராகவும் இறக்குமதி 148 கோடி டாலராகவும் இருந்தது. மொத்த இருதரப்பு வா்த்தகம் 362 கோடி டாலராக உள்ளது.
பியூஷ் கோயலின் மூன்று நாள் இஸ்ரேல் பயணத்தின்போது, பல்வேறு அமைச்சா்களுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டாா். பயணத்தின் இறுதி நாளான ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்நாட்டு அதிபா் ஐசக் ஹொ்சாக் மற்றும் பிரதமா் பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவை அவா் சந்தித்துப் பேசினாா்.
ஏற்றுமதி மேம்பாட்டுத் திட்டம்: வழிகாட்டுதல்கள் விரைவில் வெளியீடு
மத்திய அரசால் கொண்டு வரப்படும் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டுத் திட்டத்துக்கான வழிகாட்டுதல்கள் அடுத்த வாரத்தில் வெளியிடப்படும் என்று அமைச்சா் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்தாா்.
இந்தியா மீது அமெரிக்கா விதித்துள்ள உயா் வரியைச் சமாளிக்க ஏற்றுமதியாளா்களுக்கு உதவும் நோக்கம் கொண்ட இத்திட்டம், அடுத்த 6 நிதியாண்டுகளுக்கு ரூ.25,060 கோடி செலவில் நிா்யாத் புரோத்ஸாஹன், நிா்யாத் திசா ஆகிய 2 துணைத் திட்டங்கள் மூலம் செயல்படுத்தப்படும்.
நிா்யாத் புரோத்ஸாஹன் (ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு) திட்டத்துக்காக ரூ.10,401 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. குறு, சிறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு (எம்எஸ்எம்இ) குறைந்த விலையில் வா்த்தகக் கடன் கிடைப்பதை உறுதி செய்வது இதன் முக்கிய நோக்கமாகும்.
இதேபோன்று ஏற்றுமதி தொடா்பான நிதி அல்லாத வசதிகள் மற்றும் கட்டமைப்பு ஆதரவை மேம்படுத்தும் நிா்யாத் திசா (ஏற்றுமதி இயக்கம்) திட்டத்துக்காக ரூ.14,659 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
அமெரிக்காவின் 50 சதவீத வரியால் பாதிக்கப்பட்ட ஜவுளி, தோல், ஆபரணங்கள், பொறியியல் பொருள்கள், கடல்சாா் பொருள்கள் போன்ற துறைகளுக்கு திட்டத்தில் முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.