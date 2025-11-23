வெளிநாட்டு நிதியுதவி அல்ல; சமூக ஆதரவில் செயல்படுகிறது ஆா்எஸ்எஸ் - யோகி ஆதித்யநாத்
வெளிநாடுகளிலிருந்தோ அல்லது நிறுவனங்களிடமிருந்தோ நிதியுதவி எதுவுமின்றி சமூக ஆதரவில் மட்டுமே ஆா்எஸ்எஸ் தொடா்ந்து செயல்படுகிறது என்று உத்தர பிரதேச முதல்வா் யோகி ஆதித்யநாத் தெரிவித்தாா்.
உத்தர பிரதேச மாநிலம், லக்னெளவில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற பகவத் கீதை உத்வேக மகோத்ஸவ நிகழ்வில் முதல்வா் யோகி ஆதித்யநாத், ஆா்எஸ்எஸ் தலைவா் மோகன் பாகவத் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். பகவத் கீதை தத்துவங்களின்படி மக்கள் வாழ ஊக்குவிக்கும் இந்நிகழ்வில் யோகி ஆதித்யநாத் பேசியதாவது: சமூகப் பணியில் 100 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளது ஆா்எஸ்எஸ். இந்த அமைப்பு எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்ற கேள்வியை வெளிநாட்டுத் தூதா்களும்-அதிகாரிகளும் அடிக்கடி எழுப்புகின்றனா். நாங்கள் ‘ஸ்வயம்சேவகா்களாக’ (தன்னாா்வலா்கள்) பணியாற்றுகிறோம் என்பதே அவா்களுக்கான பதில்.
அமைப்புக்கான நிதியுதவி பற்றியும் கேட்கின்றனா். ஆா்எஸ்எஸ் அமைப்பில் நிதியளிப்பு முறை என எதுவும் இல்லை. வெளிநாடுகளிடமோ, நிறுவனங்களிடமோ நிதி பெறுவதில்லை. சமூகத்தின் ஆதரவுடன் நிலைத்து நிற்கும் ஆா்எஸ்எஸ், சேவை உணா்வுடன் தொடா்ந்து பணியாற்றுகிறது.
தேசமே முதன்மையானது: மதம், மொழி, பிராந்தியம் என எந்த வேறுபாடும் இல்லாமல், யாா் துன்பத்தில் இருந்தாலும், அவா்களுக்கு சேவையாற்றுகிறது. தேசமே முதன்மையானது என்பதுதான் ஆா்எஸ்எஸ் அமைப்பின் போதனை. நாட்டை உச்சங்களுக்கு இட்டுச் செல்ல பங்களிக்கும் எவருக்கும் ஆா்எஸ்எஸ் ஆதரவளிக்கும்.
140 கோடி இந்தியா்களுக்கும் தெய்வீக மந்திரமாக விளங்கும் பகவத் கீதை, வாழ்க்கை மற்றும் வெற்றிக்கு வழிகாட்டுகிறது. சவாலான காலகட்டங்களில் பகவத் கீதையில் இருந்து தீா்வுகளைப் பெற முடியும்.
அதா்மத்தின் வழிநடந்தால்..: இந்திய நாகரிக கண்ணோட்டத்தின்படி, போா்க்களம் கூட தா்மக்ஷேத்திரம் என்றே கருதப்படுகிறது; தா்மமும் கடமையும் நிலவும் இடத்தில் வெற்றி கிட்டுவது உறுதியாகும். அதா்மத்தின் வழியில் பயணித்து, வெற்றியை அடையலாம் என யாரும் நம்பக் கூடாது. இயற்கையின் சட்டம், அதை ஒருபோதும் அனுமதிக்காது.
இந்திய ஆன்மிக நெறிமுறைகள், மக்கள் தகுதியுடனும் பொறுப்புடனும் செயல்பட கற்றுக் கொடுகின்றன. தனது வழிபாட்டு முறைகளே மேலானது என்று இந்தியா ஒருபோதும் நினைத்ததில்லை; அவற்றை மற்றவா்கள் மீது திணிக்கவும் முயற்சித்ததில்லை. வசுதைவ குடும்பகம் (உலகமே ஒரு குடும்பம்) என்பதே இந்தியாவின் செய்தி என்றாா் அவா்.