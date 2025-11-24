உச்சநீதிமன்ற 53-ஆவது தலைமை நீதிபதியாக பதவியேற்றாா் சூா்ய காந்த்!
உச்சநீதிமன்றத்தின் 53-ஆவது தலைமை நீதிபதியாக சூா்ய காந்த் திங்கள்கிழமை பதவியேற்றாா்.
தில்லியில் உள்ள குடியரசுத் தலைவா் மாளிகையில் நடைபெற்ற விழாவில் குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்மு அவருக்கு பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தாா். அப்போது, ‘கடவுளின் பெயரில்’ என ஹிந்தியில் அவா் உறுதிமொழி ஏற்றாா்.
உச்சநீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதியாக இருந்த பி.ஆா்.கவாய் ஞாயிற்றுக்கிழமையுடன் பணி ஓய்வுபெற்றதைத் தொடா்ந்து, புதிய தலைமை நீதிபதியாக சூா்ய காந்த் பதவியேற்றாா். இவா் அடுத்த 15 மாதங்கள் இந்தப் பதவியை வகிப்பாா். 2027-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 9-இல் பணி ஓய்வு பெறுவாா்.
பதவியேற்பு விழாவில் குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன், பிரதமா் நரேந்திர மோடி மற்றும் மூத்த தலைவா்கள் பங்கேற்றனா்.
உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக பதவியேற்ற உடன், நேராக பிரதமா் நரேந்திர மோடியிடம் சென்று சூா்ய காந்த் வாழ்த்து பெற்றாா். இந்த புகைப்படத்தை பிரதமா் மோடி பின்னா் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டாா். அதனுடன், ‘இந்தியாவின் தலைமை நீதிபதியாக சூா்ய காந்த் பதவியேற்கும் விழாவில் பங்கேற்றனா். அவா் பணியை சிறப்பாக ஆற்ற வாழ்த்துகள்’ என்று பிரதமா் பதிவிட்டாா்.
வாழ்க்கைக் குறிப்பு: ஹரியாணா மாநிலம், ஹிசாா் மாவட்டத்தில் நடுத்தரக் குடும்பத்தில் 1962-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 10-ஆம் தேதி பிறந்த சூா்ய காந்த், படிப்பில் சிறந்து விளங்கினாா். ஹரியாணாவின் குருக்ஷேத்ரா பல்கலைக்கழகத்தில் முதுநிலை சட்டப் படிப்பில் பல்கலைக்கழக அளவில் முதல் மதிப்பெண்ணில் தோ்ச்சி பெற்றாா். சிறிய நகரத்தில் வழக்குரைஞராக தனது பணியைத் தொடங்கிய இவா், பஞ்சாப்-ஹரியாணா உயா்நீதிமன்ற நீதிபதியாக பல குறிப்பிடத்தக்க தீா்ப்புகளை வழங்கியுள்ளாா். கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு அக்டோபா் 5-இல் ஹிமாசல பிரதேச உயா்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டாா். பின்னா், உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக 2019-ஆம் ஆண்டு மே 24-ஆம் தேதி பதவியேற்றாா்.
முக்கியத் தீா்ப்புகள்: உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக பல முக்கிய தீா்ப்புகளை இவா் வழங்கியுள்ளாா். ஜம்மு-காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து அளித்த அரசமைப்புச் சட்டப் பிரிவு 370 நீக்கம், பேச்சு சுதந்திரம், ஜனநாயகம், ஊழல், சுற்றுச்சூழல், பாலின சமத்துவம் தொடா்பான பல்வேறு குறிப்பிடத்தக்க தீா்ப்புகளை நீதிபதி சூா்ய காந்த் வழங்கியுள்ளாா்.
பிகாரில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்துக்குப் பிறகு வாக்காளா் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்ட 65 லட்சம் பேரின் விவரங்களை வெளியிட தோ்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட்டது, உச்சநீதிமன்ற வழக்குரைஞா் சங்கம் உள்பட அனைத்து வழக்குரைஞா் சங்கங்களிலும் மூன்றில் ஒரு பங்கு இடம் பெண்களுக்கு ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என்ற வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க உத்தரவையும் இவா் பிறப்பித்தாா்.
அதோடு, மசோதாக்கள் மீது முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் தொடா்பாக குடியரசுத் தலைவா் எழுப்பிய 14 கேள்விகளுக்கு அண்மையில் விளக்கமளித்த உச்சநீதிமன்ற 5 நீதிபதிகள் கொண்ட அரசியல் சாசன அமா்வில் இவா் அங்கம் வகித்தாா்.
கொலீஜியம்: உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக பதவியேற்றுள்ள சூா்ய காந்த், உச்சநீதிமன்றம் மற்றும் உயா்நீதிமன்றங்களில் நீதிபதி காலிப் பணியிடங்களுக்கு பெயா்களைத் தெரிவு செய்து மத்திய அரசுக்கு பரிந்துரைக்கும் உச்சநீதிமன்ற கொலீஜியங்களுக்கு தலைமை வகிக்க உள்ளாா்.
உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி காலிப் பணியிடங்களுக்கு பெயா்களைப் பரிந்துரை செய்யும் இவா் தலைமையிலான கொலீஜியத்தில் நீதிபதிகள் விக்ரம் நாத், பி.வி.நாகரத்னா, ஜே.கே.மகேஸ்வரி, எம்.எம்.சுந்தரேஷ் ஆகியோா் இடம்பெற உள்ளனா்.
உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி காலிப் பணியிடங்களுக்கு பெயா்களைப் பரிந்துரை செய்யும் இவா் தலைமையிலான கொலீஜியத்தில் நீதிபதிகள் விக்ரம் நாத், பி.வி.நாகரத்னா ஆகியோா் இடம்பெறுவா்.
காா்கே வாழ்த்து: புதிய தலைமை நீதிபதியாக பதவியேற்ற சூா்ய காந்துக்கு தனது எக்ஸ் பக்க பதிவு மூலம் வாழ்த்து தெரிவித்த காங்கிரஸ் தேசிய தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே, ‘இவரின் தலைமையின் கீழ் அரசமைப்புச் சட்ட மதிப்புகள், அமைப்புகளின் பலம் மற்றும் சட்டத்தின் ஆட்சி மீதான மக்களின் நம்பிக்கை மேலும் வலுப்படுத்தப்படும் என்பதோடு, ஒவ்வொரு குடிமக்களுக்கும் நீதி கிடைக்கும் என்ற வாக்குறுதியை முன்னெடுத்துச் செல்வாா் என நம்புகிறேன்’ என்று குறிப்பிட்டாா்.
அரசு காரை விட்டுச் சென்ற ஓய்வுபெற்ற தலைமை நீதிபதி
உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக சூா்ய காந்த் பதவியேற்பு விழாவில் பங்கேற்க குடியரசுத் தலைவா் மாளிகை வந்த ஓய்வுபெற்ற தலைமை நீதிதி பி.ஆா். கவாய், அரசு காரை அங்கேயே விட்டுச் சென்றாா்.
ஓய்வுபெறும் தலைமை நீதிபதியை அரசு காரில் வீடு வரை அழைத்துச் செல்வது வழக்கம். இந்த நிலையில், திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற பதவியேற்பு விழா முடிந்தபின்னா், அரசு காரை (பென்ஸ்) புதிய தலைமை நீதிபதியின் பயன்பாட்டுக்காக அங்கேயே விட்டுவிட்டு, தனது சொந்த காரில் கவாய் வீடு திரும்பினாா்.