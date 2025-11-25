தமிழ்நாட்டில் 96.65% எஸ்.ஐ.ஆர்., படிவங்கள் விநியோகம்!

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தின் 2ஆம் கட்டமாக 12 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் 99.16% விண்ணப்பங்கள் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளதாக இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
வாக்குச்சாவடி முகவர்கள் மற்றும் வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்களின் வலுவான களப்பணியை எதிரொலிக்கும் வகையில் இது உள்ளதாகவும் தேர்தல் ஆணையம் குறிப்பிட்டுள்ளது.
குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் 96.65% எஸ்.ஐ.ஆர்., படிவங்களும், மேற்கு வங்கத்தில் 99.77% படிவங்களும் மத்தியப் பிரதேசத்தில் 99.85% படிவங்களும் விநியோகம் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இது தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது,
யூனியன் பிரதேசங்கள் வாரியாக கோவாவில் 100.00% எஸ்.ஐ.ஆர்., படிவங்களும், லட்சத்தீவில் 100.00% படிவங்களும், அந்தமான் நிகோபர் தீவுகளில் 99.98% படிவங்களும், புதுச்சேரியில் 95.94% படிவங்களும் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளன.
இதேபோன்று மாநிலங்களில் மத்தியப் பிரதேசம் - 99.85%, மேற்கு வங்கம் - 99.77%, குஜராத் - 99.73%, தமிழ்நாடு - 96.65%, உத்தரப் பிரதேசம் 99.64% , ராஜஸ்தான் - 99.53%, கேரளத்தில் 97.53% , சத்தீஸ்கர் - 99.23% எஸ்.ஐ.ஆர்., படிவங்கள் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளன.
படிவங்கள் பதிவேற்றம்
மேலும், தமிழ்நாட்டில் 58.70% கணக்கெடுப்பு படிவங்கள் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன. கேரளத்தில் 35.90% படிவங்களும், குஜராத்தில் 67.75% படிவங்களும், சத்தீஸ்கரில் 57.88% படிவங்களும், மத்தியப் பிரதேசத்தில் 72.73% படிவங்களும், ராஜஸ்தானில் 78.39% படிவங்களும், மேற்கு வங்கத்தில் 70.14% படிவங்களும், உத்தரப் பிரதேசத்தில் 34.03% படிவங்களும் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இதையும் படிக்க | கனமழை எச்சரிக்கை: மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு அரசு முக்கிய அறிவுறுத்தல்!
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.