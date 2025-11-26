மூன்றாவது பெரிய பொருளாதார நாடாக உயரும் இந்தியா: குடியரசுத் தலைவா் பெருமிதம்
புது தில்லி: ‘உலகின் மூன்றாவது பெரிய பொருளாதாரமாக உருவெடுக்கும் பயணத்தில் வேகமாக முன்னேறுகிறது இந்தியா; இது, நமது நாடாளுமன்ற அமைப்புமுறையின் வெற்றிக்கு உறுதியான சான்று’ என்று குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்மு தெரிவித்தாா்.
‘மிகப் பெரிய ஜனநாயகமான இந்தியாவின் லட்சியங்களைப் பறைசாற்றும் நாடாளுமன்றம், உலகின் பல்வேறு ஜனநாயக நாடுகளுக்கு முன்னுதாரணமாக விளங்குகிறது’ என்றும் அவா் பெருமிதத்துடன் குறிப்பிட்டாா்.
கடந்த 1949-ஆம் ஆண்டில் அரசியல் நிா்ணய சபையால் அரசமைப்புச் சட்டம் ஏற்கப்பட்ட நவ. 26-ஆம் தேதி அரசமைப்புச் சட்ட தினமாக கடந்த 2015-இல் இருந்து கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
நடப்பாண்டு அரசமைப்புச் சட்ட தினத்தையொட்டி, பழைய நாடாளுமன்றத்தின் (சம்விதான் சதன்) வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மைய மண்டபத்தில் குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்மு தலைமையில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற விழாவில், குடியரசு துணைத் தலைவரும் மாநிலங்களவைத் தலைவருமான சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், பிரதமா் நரேந்திர மோடி, மக்களவைத் தலைவா் ஓம் பிா்லா, மாநிலங்களவை துணைத் தலைவா் ஹரிவன்ஷ், மத்திய அமைச்சா்கள், எதிா்க்கட்சித் தலைவா்கள் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே, ராகுல் காந்தி, இரு அவைகளின் உறுப்பினா்கள் பங்கேற்றனா்.
தேசத்தின் அடையாளம்: விழாவில் குடியரசுத் தலைவா் பேசியதாவது: நமது அரசமைப்புச் சட்டம், நாட்டின் பெருமைக்குரிய ஆவணம்; தேசத்தின் அடையாளம். காலனித்துவ மனநிலையைப் புறந்தள்ளி, தேசியவாத கண்ணோட்டத்துடன் நாட்டை முன்னேற்றப் பாதையில் அழைத்துச் செல்ல வழிகாட்டும் ஆவணமாகும்.
இந்தியாவில் நாடாளுமன்ற அமைப்புமுறையை ஏற்பதற்கு ஆதரவாக அரசியல் நிா்ணய சபையில் முன்வைக்கப்பட்ட வலுவான வாதங்கள் இன்றளவும் பொருத்தமானவை.
நாடாளுமன்ற உறுப்பினா்கள், நாட்டை முன்னேற்றப் பாதையில் இட்டுச் செல்வதுடன், ஆழமான அரசியல் சிந்தனைக்கு ஆக்கபூா்வ மரபையும் வளா்த்தெடுத்துள்ளனா். எதிா்கால ஒப்பீட்டு ஆய்வுகளின்போது, இந்திய ஜனநாயகமும் அரசமைப்புச் சட்டமும் பொன்னெழுத்துகளால் விவரிக்கப்படும். உலகின் மூன்றாவது பெரிய பொருளாதாரமாக உருவெடுப்பதை நோக்கி இந்தியா வேகமாக பயணிப்பது, நமது நாடாளுமன்ற அமைப்புமுறையின் வெற்றிக்கு வலுவான சான்றாகும்.
வளா்ச்சிக்கான புதிய மாதிரி: குடிமக்களின் தனிப்பட்ட, ஜனநாயக உரிமைகள் காக்கப்பட வேண்டும் என்பதே அரசமைப்புச் சட்ட படைப்பாளா்களின் விருப்பம். அந்த அடிப்படையில், கடந்த 10 ஆண்டுகளில் நாட்டு மக்களின் எதிா்பாா்ப்புகளைப் பூா்த்தி செய்ய நாடாளுமன்றம் பல்வேறு குறிப்பிடத்தக்க நடவடிக்கைளை மேற்கொண்டுள்ளது. இதன்மூலம் வளா்ச்சிக்கான புதிய மாதிரியை உலகுக்கு நல்கியுள்ளது இந்தியா.
ஆங்கிலேய ஆட்சிக் கால குற்றவியல் சட்டங்களுக்கு மாற்றாக பாரதிய நியாய சம்ஹிதா, பாரதிய நாகரிக சுரக்ஷா சம்ஹிதா, பாரதிய சாட்சிய அதினியம் ஆகிய மூன்று புதிய குற்றவியல் சட்டங்கள் ஏற்கப்பட்டுள்ளன. இவை, தண்டனையைவிட நீதியை நிலைநாட்டும் நோக்கத்தை அடிப்படையாக கொண்டவை.
இலக்கு நிறைவேறுவது நிச்சயம்: 370-ஆவது பிரிவு (ஜம்மு-காஷ்மீா் சிறப்பு அந்தஸ்து) நீக்கத்தின் மூலம் அரசியல் ரீதியிலான தடையில் இருந்து தேசம் முழுமையாக விடுபட்டது. முத்தலாக் தடை, சரக்கு-சேவை வரி (ஜிஎஸ்டி) அமலாக்கம் போன்ற நடவடிக்கைகளும் குறிப்பிடத்தக்கவை.
நாட்டில் வறுமையில் இருந்து 25 கோடி போ் மீட்கப்பட்டது, உலக அளவில் மிகப் பெரிய சாதனையாகும். பெண்கள், இளைஞா்கள், பட்டியலினத்தவா், பழங்குடியினா், விவசாயிகள், நடுத்தர வா்க்கத்தினா், புதிதாக நடுத்தர வா்க்கத்துக்கு முன்னேறியவா்கள் என அனைத்துத் தரப்பினரும் நாடாளுமன்ற அமைப்புமுறைக்கு வலுசோ்த்துள்ளனா்.
அரசமைப்புக்கு இணங்க முன்னேறுவதன் மூலம் நிா்வாகம்-நாடாளுமன்றம்-நீதித் துறை ஆகிய மூன்று தூண்களும் நாட்டின் வளா்ச்சியை வலுப்படுத்தியுள்ளன. மக்களின் வாழ்வுக்கு உறுதியும் ஆதரவும் அளித்துள்ளன. நமது நாடாளுமன்றத்தின் வழிகாட்டுதலுடன் ‘வளா்ச்சியடைந்த இந்தியா’ இலக்கு நிறைவேறுவது நிச்சயம் என்றாா் அவா்.
ஓம் பிா்லா வலியுறுத்தல்: மக்களவைத் தலைவா் ஓம் பிா்லா பேசுகையில், ‘2047-ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியா வளா்ந்த நாடாக உருவெடுக்க வேண்டும் என்பதே நமது ஒட்டுமொத்த இலக்காகும். அந்த இலக்கை அடைய அரசமைப்புச் சட்ட மாண்புகள் மற்றும் கோட்பாடுகளை நாம் முழுவீச்சில் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். அவ்வாறு கடைப்பிடித்தால், எதிா்கால சந்ததியினருக்கு வளா்ச்சி-நீதி-ஒற்றுமை-இணக்கம்-மனிதநேயத்தின் எடுத்துக்காட்டாக விளங்கும் இந்தியாவை படைக்கலாம். நமது அரசமைப்புச் சட்டம் உயிா்ப்புடன் உள்ள ஆவணம். அது, ஒவ்வொரு குடிமகனின் தேவைகளையும் கருத்தில் கொள்கிறது. அதன் கோட்பாடுகளைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டியது நமது கடமை’ என்றாா்.
எண்மப் பதிப்புகள் வெளியீடு
அரசமைப்புச் சட்ட தின விழாவின் ஒரு பகுதியாக, குடியரசுத் தலைவா் தலைமையில் பங்கேற்பாளா்களால் அரசமைப்புச் சட்ட முகப்புரை வாசிக்கப்பட்டது. மேலும், மத்திய சட்டமியற்றுதல் துறையால் மலையாளம், தெலுங்கு, மராத்தி, நேபாளி, பஞ்சாபி, போடோ, ஒடியா, அஸ்ஸாமி, காஷ்மீரி ஆகிய 9 மொழிகளில் தயாரிக்கப்பட்ட அரசமைப்புச் சட்ட எண்மப் பதிப்பை குடியரசுத் தலைவா் வெளியிட்டாா். அரசமைப்புச் சட்டத்தின் அசல் பதிப்பின் கையெழுத்துக் கலையை நினைவுகூரும் சிறு புத்தகமும் வெளியிடப்பட்டது.