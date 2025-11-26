கா்நாடக அதிகார மோதல் பிரச்னை: ராகுல், சோனியாவுடன் ஆலோசித்து தீா்வு: காா்கே
புது தில்லி: கா்நாடகத்தில் முதல்வா் சித்தராமையா, துணை முதல்வா் டி.கே.சிவகுமாா் இடையிலான அதிகார மோதல் பிரச்னையில் காங்கிரஸ் மேலிடத் தலைவா்களான சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தியுடன் ஆலோசித்து உரிய தீா்வு காணப்படும் என்று கட்சித் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே புதன்கிழமை தெரிவித்தாா்.
கா்நாடகத்தில் 2023-ஆம் ஆண்டு காங்கிரஸ் ஆட்சி பொறுப்பேற்றபோது, கட்சி மேலிடத் தலைவா்களின் தலையீட்டின்பேரில் முதல்வா் பதவியை தலா இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு வகிப்பது என சித்தராமையாவும், டி.கே.சிவகுமாருக்கும் இடையே உடன்பாடு செய்துகொண்டதாக கூறப்படுகிறது. அதன்படி, கடந்த நவ. 20-ஆம் தேதியுடன் முதல்வா் சித்தராமையாவின் இரண்டரை ஆண்டுகால பதவி முடிவுக்கு வந்தது. இதைத் தொடா்ந்து, முதல்வா் பதவியை டி.கே.சிவகுமாருக்கு அளிக்குமாறு அவரது ஆதரவாளா்கள் சித்தராமையாவுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து வருகின்றனா்.
கடந்த வாரம் தில்லிக்கு சென்று மேலிடத் தலைவா்களைச் சந்தித்த டி.கே.சிவகுமாரின் ஆதரவாளா்கள், முதல்வா் மாற்றம் குறித்து விவாதித்தனா். சில தினங்களுக்கு முன் பெங்களூரில் கட்சித் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கேவை முதல்வா் சித்தராமையா உள்ளிட்ட பல அமைச்சா்கள் சந்தித்துப் பேசினா். முதல்வா்-துணை முதல்வா் அதிகார மோதலால் கா்நாடக அரசியலில் பரபரப்பு நிலவுகிறது.
இந்நிலையில், பிடிஐ செய்தியாளருக்கு புதன்கிழமை பேட்டியளித்த காா்கே, ‘இப்பிரச்னை தொடா்பாக நான், சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி ஆகியோா் ஒன்றாக ஆலோசித்து முடிவெடுப்போம். அதன் மூலம் உரிய தீா்வு காணப்படும்’ என்றாா்.
முன்னதாக, டி.கே.சிவகுமாா் ஆதரவு எம்எல்ஏக்களின் தில்லி பயணம் குறித்து செய்தியாளா்களிடம் செவ்வாய்க்கிழமை பேசிய சித்தராமையா, ‘எம்எல்ஏக்கள் தங்களின் கருத்துகளை முன்வைக்க சுதந்திரம் உள்ளது. கட்சி மேலிடம் எடுக்கும் முடிவுக்கு கட்டுப்பட்டு நடப்போம். கட்சி மேலிடம் முடிவெடுத்தால் முதல்வராக நான் தொடா்வேன்’ என்றாா்.
அதேநேரம், டி.கே.சிவகுமாா் கூறுகையில், ‘என்னை முதல்வராக்கும்படி நான் கோரவில்லை. இந்த விவகாரம், 5-6 பேருக்கு இடையே எட்டப்பட்ட ரகசிய உடன்பாடு. இது குறித்து பொதுவெளியில் அதிகம் பேச விரும்பவில்லை’ என்றாா்.