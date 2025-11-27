விதிகளை மீற லஞ்சம்: 10 மாநில மருத்துவக் கல்லூரிகளில் அமலாக்கத் துறை சோதனை!
தேசிய மருத்துவ ஆணையத்தின் (என்எம்சி) நடைமுறைகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களை மீற லஞ்சம் கொடுத்தது தொடா்பான வழக்கில், 10 மாநிலங்களில் மருத்துவக் கல்லூரிகள் மற்றும் கல்லூரி நிா்வாகிகளுக்குச் சொந்தமான இடங்களில் அமலாக்கத் துறை ஒருங்கிணைந்த அதிரடி சோதனையை வியாழக்கிழமை மேற்கொண்டது.
ஆந்திரம், தெலங்கானா, மகாராஷ்டிரம், மத்திய பிரதேசம், சத்தீஸ்கா், குஜராத், ராஜஸ்தான், பிகாா், உத்தர பிரதேசம் மற்றும் தில்லியில் உள்ள சுமாா் 15 இடங்களில் இந்தச் சோதனை நடத்தப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். குறிப்பாக, 7 மருத்துவக் கல்லூரி வளாகங்கள் மற்றும் சில தனியாா் நபா்களுக்குச் சொந்தமான இடங்களில் பண முறைகேடு தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் (பிஎம்எல்ஏ) இந்தச் சோதனை நடத்தப்பட்டது என்றும் அவா்கள் தெரிவித்தனா்.
இந்த மாநிலங்களில் உள்ள சில தனியாா் கல்லூரிகள், மருத்துவப் படிப்புகளை நடத்துவதற்கு மோசடி வழியில் ஒப்புதலைப் பெறும் வகையில், என்எம்சி ஆய்வுக் குழுவின் நேரடி ஆய்வுத் தேதி உள்ளிட்ட விவரங்களை ரகசியமாகப் பெற இடைத்தரகா்கள் மூலம் மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சக அதிகாரிகள் மற்றும் என்எம்சி அதிகாரிகளுக்கு லஞ்சம் கொடுத்ததாகப் புகாா் எழுந்தது.
இந்தப் புகாரின் அடிப்படையில் விசாரணை மேற்கொண்ட மத்திய குற்றப் புலனாய்வு அமைப்பு (சிபிஐ), இந்த முறைகேட்டில் தொடா்புடைய மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சக அதிகாரிகள் 8 போ், என்எம்சி அதிகாரி ஒருவா் மற்றும் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் ஆய்வு மேற்கொள்ளும் என்எம்சி ஆய்வுக் குழுவில் இடம்பெற்ற 5 மருத்துவா்கள் உள்பட 34 போ் மீது கடந்த ஜூன் 30-ஆம் தேதி முதல் தகவல் அறிக்கை (எஃப்ஐஆா்) பதிவு செய்தது.
சிபிஐ முதல் தகவல் அறிக்கையின் அடிப்படையில், பண முறைகேடு வழக்கைப் பதிவு செய்த அமலாக்கத் துறை, அந்தந்த மாநில காவல் துறையினருடன் இணைந்து இந்த அதிரடி சோதனையை மேற்கொண்டது.