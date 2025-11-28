அடுத்த ஜி20 மாநாட்டில் தென்னாப்பிரிக்கா பங்கேற்க டிரம்ப் தடை! மோடிக்கு காங்கிரஸ் கேள்வி!
அமெரிக்காவில் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறும் ஜி20 உச்சிமாநாட்டில் தென்னாப்பிரிக்கா பங்கேற்க தடை விதிப்பதாக அந்நாட்டு அதிபா் டொனால்ட் டிரம்ப் அறிவித்துள்ள நிலையில், பிரதமா் மோடி தனது ‘சிறந்த நண்பருடன்’ (டிரம்ப்) பேசி, இப்பிரச்னைக்கு தீா்வு காண்பாரா என்று காங்கிரஸ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
தென்னாப்பிரிக்காவில் வெள்ளையின மக்கள் இனஅழிப்புக்கு உள்ளாக்கப்படுவதாக குற்றஞ்சாட்டி, அங்கு அண்மையில் நடைபெற்ற ஜி20 கூட்டமைப்பின் உச்சிமாநாட்டை டிரம்ப் புறக்கணித்தாா். அதேநேரம், பிரதமா் மோடி உள்பட 40 நாடுகளின் தலைவா்கள் பங்கேற்றனா். டிரம்ப்பின் எச்சரிக்கையை மீறி, மாநாட்டு பிரகடனம் ஏற்கப்பட்டது.
ஜி20 கூட்டமைப்புக்கு அடுத்த ஆண்டு அமெரிக்கா தலைமை வகிக்கும் நிலையில், பொறுப்பை ஒப்படைப்பதற்கு அடையாளமாக அந்நாட்டு தூதரக அதிகாரியிடம் சிறிய ‘சுத்தியலை’ வழங்க தென்னாப்பிரிக்க அதிபா் சிரில் ராமபோசா மறுத்துவிட்டாா்.
இதனால் கோபமடைந்த டிரம்ப், அமெரிக்காவின் மியாமியில் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறும் ஜி20 மாநாட்டில் பங்கேற்க தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு தடை விதிப்பதாகவும், அந்நாட்டுக்கான கடன்கள்-மானியங்களை நிறுத்தப் போவதாகவும் அறிவித்தாா்.
புதிய ஏகாதிபத்தியம்: இந்த விவகாரம் குறித்து காங்கிரஸ் பொதுச் செயலா் ஜெய்ராம் ரமேஷ் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:
ஜி20 கூட்டமைப்பில் ஆரம்பம் முதலே அங்கம் வகிக்கும் தென்னாப்பிரிக்கா, ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் மிகப் பெரிய நாடாக விளங்குகிறது. பிரிக்ஸ் உறுப்பினா் என்ற முறையில் இந்தியாவுடன் பிரத்யேக நல்லுறவைக் கொண்டுள்ளது.
தென்னாப்பிரிக்காவில் நிறவெறிக்கு எதிரான உலகளாவிய பிரசாரத்தில் பல்லாண்டுகளாக முன்னிலையில் செயல்பட்ட இந்தியா, அந்நாட்டை காலனித்துவ ஆட்சியில் இருந்து மீட்கவும் கடுமையாகப் போராடியுள்ளது.
அமெரிக்க அதிபா் டிரம்ப்பின் தற்போதைய நடவடிக்கை ஆப்பிரிக்க கண்டம் மற்றும் தெற்குலகுக்கு அவமதிப்பாகும். இந்த விவகாரத்தில் உறுதியான நிலைப்பாட்டை மேற்கொண்டு, புதிய ஏகாதிபத்தியத்துக்கு எதிராக தெற்குலகை நகா்த்த வேண்டியது இந்தியாவின் தாா்மிக பொறுப்பு.
தெற்குலகம் மற்றும் ஆப்பிரிக்க கண்டத்தின் தலைவா் என்று தன்னைத் தானே கூறிக் கொள்ளும் நமது பிரதமா், தனது சிறந்த நண்பரிடம் பேசி, பிரச்னைக்கு தீா்வு காண்பாரா என்று ஜெய்ராம் ரமேஷ் கேள்வியெழுப்பியுள்ளாா்.