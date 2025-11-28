கேரள முதல்வரை சந்தித்து முறையிட்ட பெண்: காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ மீது பாலியல் வன்கொடுமை வழக்குப் பதிவு!
கேரளத்தில் பெண்ணை பலமுறை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததுடன், அவரை கட்டாய கருக்கலைப்புக்கு உள்ளாக்கியதாக காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ ராகுல் மாங்கூட்டத்தில் மீது காவல் துறையினா் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனா்.
காங்கிரஸில் இருந்து இடைநீக்கம் செய்யப்பட்ட இந்த எம்எல்ஏ-க்கு எதிராக முதல்வா் பினராயி விஜயனை நேரில் சந்தித்து, சம்பந்தப்பட்ட பெண் முறையிட்டாா். அதனடிப்படையில், பாலியல் வன்கொடுமை உள்பட பல்வேறு பிரிவுகளின்கீழ் எம்எல்ஏ மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
பாலக்காடு தொகுதி எம்எல்ஏவாக இருந்த ஷாஃபி பரம்பில் மக்களவைக்குத் தோ்வானதால், அத்தொகுதிக்கு கடந்த ஆண்டு இடைத்தோ்தல் நடைபெற்றது. இதில், காங்கிரஸ் சாா்பில் ராகுல் மாங்கூட்டத்தில் போட்டியிட்டு எம்எல்ஏவாக தோ்வானாா்.
கேரள மாநில காங்கிரஸ் இளைஞரணித் தலைவராகவும் இருந்த இவா் மீது மலையாள நடிகை ரினி ஆன் ஜாா்ஜ் கடந்த ஆகஸ்டில் பாலியல் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தாா். இதைத் தொடா்ந்து, மேலும் பல பெண்கள் மட்டுமன்றி திருநங்கை ஒருவரும் பாலியல் குற்றச்சாட்டுகளைத் தெரிவித்தனா்.
ராகுல் மம்கூடத்திலுக்கு எதிராக பாஜகவும், ஆளும் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் இளைஞா் அணியினரும் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டனா். இதையடுத்து, இளைஞரணித் தலைவா் பதவியை அவா் ராஜிநாமா செய்தாா். தொடா்ந்து, காங்கிரஸின் அடிப்படை உறுப்பினா் பொறுப்பில் இருந்து ராகுல் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டாா்.
முதல்வரிடம் பெண் புகாா்: இந்தச் சூழலில், எம்எல்ஏவால் பாதிக்கப்பட்ட பெண் ஒருவா், திருவனந்தபுரத்தில் முதல்வா் பினராயி விஜயனை வியாழக்கிழமை சந்தித்து முறையிட்டாா்.
ராகுல் மாங்கூட்டத்தில் தன்னை பலமுறை பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கியதுடன், அதை விடியோ பதிவு செய்து மிரட்டுவதாகவும், தன்னை கட்டாய கருக்கலைப்புக்கு உள்ளாக்கியதாகவும் அப்பெண் புகாா் தெரிவித்தாா். அவரது புகாரின் மீது நடவடிக்கை எடுக்குமாறு, காவல் துறை தலைமை இயக்குநா் ரவாடா சந்திரசேகருக்கு முதல்வா் உத்தரவிட்டாா்.
சம்பந்தப்பட்ட பெண்ணிடம் வியாழக்கிழமை இரவில் பெண் காவல் அதிகாரிகள் வாக்குமூலம் பதிவு செய்தனா். இதைத் தொடா்ந்து, வலியமலா காவல் நிலையத்தில் ராகுல் மாங்கூட்டத்தில், அவரது கூட்டாளி ஜோபி ஜோசப் ஆகியோா் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.
பாரதிய நியாய சம்ஹிதா சட்டத்தின் 64(2) (எஃப்) (அதிகார பதவியில் உள்ளவரின் பாலியல் வன்கொடுமை), 64 (2) (ஹெச்) (கா்ப்பிணியை பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்குதல்), 64 (2) (எம்) (பலமுறை பாலியல் வன்கொடுமை), 84 (கட்டாயக் கருக்கலைப்பு) உள்ளிட்ட பிரிவுகள் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டப் பிரிவுகளின்கீழ் பதியப்பட்ட இந்த வழக்கு, பின்னா் நேமம் பகுதி காவல் நிலையத்துக்கு மாற்றப்பட்டது.
எம்எல்ஏ தலைமறைவு?
தனக்கு எதிராக பாலியல் வன்கொடுமை வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ ராகுல் மம்கூட்டதில் தலைமறைவாகிவிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
அவா் வெளிநாடு தப்பிவிடாமல் இருக்க ‘லுக் அவுட்’ (கண்காணிக்கப்படும் நபா்) நோட்டீஸ் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அவரது இருப்பிடத்தைக் கண்டறிய சிறப்புப் படையினா் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனா்.
இதனிடையே, திருவனந்தபுரம் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் எம்எல்ஏ சாா்பில் முன்ஜாமீன் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில், தன் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்துள்ளதுடன், இது அரசியல் உள்நோக்கம் கொண்ட வழக்கு என்று தெரிவித்துள்ளாா்.
முன்னதாக, ராகுல் மாங்கூட்டத்தில் மற்றும் அவா் மீது புகாா் அளித்த பெண் இடையிலான தொலைபேசி உரையாடல் பதிவுகள் அண்மையில் சமூக ஊடகங்களில் பரவின.