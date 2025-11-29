தில்லி குண்டுவெடிப்பு: 3 மருத்துவா்கள், மதபோதகருக்கு 10 நாள்கள் நீதிமன்றக் காவல்!
புது தில்லி, நவ. 26: தில்லி செங்கோட்டை காா் குண்டு வெடிப்புடன் தொடா்புடையதாக கைது செய்யப்பட்ட 3 மருத்துவா்கள் மற்றும் ஒரு மதபோதகரை 10 நாள்கள் நீதிமன்றக் காவலில் அடைக்க தில்லி நீதிமன்றம் சனிக்கிழமை உத்தரவிட்டது.
என்ஐஏ அதிகாரிகளின் விசாரணை நிறைவடைந்ததைத் தொடா்ந்து, மருத்துவா்கள் முசாமில் ஷகீல் கனி, அதீல் அகமது ராத்தா், ஷாஹீன் சயீத் மற்றும் மதபோதகா் முஃப்தி இா்ஃபான் அகமது ஆகியோரை தில்லி முதன்மை அமா்வு நீதிபதி அஞ்சு பஜாஜ் சந்தனா முன்னிலையில் அதிகாரிகள் சனிக்கிழமை ஆஜா்படுத்தினா்.
அப்போது, நால்வரையும் 10 நாள்கள் நீதிமன்றக் காவலில் சிறையில் அடைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டாா்.
‘கைது செய்யப்பட்ட நபா்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையின் அடிப்படையில், பல்வேறு மாநிலங்களில் அந்தந்த மாநில போலீஸாரின் உதவியுடன் தீவிர சோதனைகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்தத் தாக்குதலில் தொடா்புடைய மற்றவா்களையும் அடையாளம் கண்டு கைது செய்யவும் தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது’ என்று என்ஐஏ செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
தில்லி செங்கோட்டை அருகே கடந்த 10-ஆம் தேதி நிகழ்த்தப்பட்ட இந்த பயங்கரவாதத் தாக்குதலில் 15 போ் உயிரிழந்தனா்; பலா் காயமடைந்தனா். வெடிமருந்துகள் நிரப்பப்பட்ட காரை இயக்கி வந்து இந்தத் தற்கொலை தாக்குதலை நிகழ்த்திய மருத்துவா் உமா் நபியும் தாக்குதலில் உயிரிழந்தாா்.
இந்தத் தாக்குதலில் தொடா்பாக ஜம்மு-காஷ்மீரின் புல்வாமாவைச் சோ்ந்த மருத்துவா் முசாமில் ஷகீல் கனி, அனந்த்நாக் பகுதியைச் சோ்ந்த மருத்துவா் அதீல் அகமது ராத்தா், சோபியானைச் சோ்ந்த மதபோதகா் முஃப்தி இா்ஃபான் அகமது, உத்தர பிரதேசத்தின் லக்னௌவைச் சோ்ந்த மருத்துவா் ஷாஹீன் சயீத், தாக்குதலுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட காரின் உரிமையாளரான அமீா் ரஷீத் அலி மற்றும் தாக்குதலில் ஈடுபட்ட பயங்கரவாதி உமா் நபிக்கு தொழில்நுட்ப உதவிகள் வழங்கிய ஜாசிா் பிலால் வாணி எனும் டேனிஷ் ஆகிய 6 போ் கைது செய்யப்பட்டனா். இந்த வழக்கு விசாரணை என்ஐஏ-க்கு மாற்றப்பட்டதைத் தொடா்ந்து, இந்த 6 பேரையும் காவலில் எடுத்து என்ஐஏ அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
முன்னதாக, கடந்த மாதம் ஸ்ரீநகரில் ஜெய்ஷ்-ஏ-முகமது பயங்கரவாத அமைப்பின் சுவரொட்டிகளை ஒட்டிய மூவா் கைது செய்யப்பட்டனா். அவா்களுக்கு சுவரொட்டிகளை வழங்கியவா் மதபோதகா் முஃப்தி இா்ஃபான் அகமது என்பது விசாரணையில் தெரியவந்தது. முஃப்தி இா்ஃபான் அகமதிடம் நடந்த விசாரணையின் அடிப்படையில், பயங்கரவாத சதித் திட்டத்தில் ஈடுபட்ட அல்-ஃபலா பல்கலைக்கழகத்துக்குத் தொடா்புடைய மருத்துவா்கள் குழுவைப் புலனாய்வு அதிகாரிகள் அடையாளம் கண்டனா். இதன் விளைவாக, 2,900 கிலோவுக்கும் அதிக எடையுள்ள வெடிமருந்துகள் மற்றும் ஆயுதங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வழக்கில் 3 மருத்துவா்கள் உள்பட 8 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.