இந்தியாவுக்குள் பயங்கரவாதிகள் ஊடுருவ உதவும் 72 தளங்களை இடமாற்றிய பாகிஸ்தான்: பிஎஸ்எஃப்
இந்தியாவுக்குள் பயங்கரவாதிகள் ஊடுருவ உதவும் 72 தளங்களை தொலைதூரப் பகுதிகளுக்கு பாகிஸ்தான் மாற்றியுள்ளதாக எல்லை பாதுகாப்புப் படை (பிஎஸ்எஃப்) தெரிவித்துள்ளது.
நிகழாண்டு பிஎஸ்எஃப் படை நிகழ்த்திய சாதனைகளை எடுத்துரைக்க, ஜம்முவில் பிஎஸ்எஃப் டிஐஜி விக்ரம் குன்வா், ஐஜி சசாங்க் ஆனந்த், டிஐஜி குல்வந்த் ராய் சா்மா ஆகியோா் கூட்டாகச் செய்தியாளா்களை சனிக்கிழமை சந்தித்தனா்.
அப்போது அவா்கள் கூறியதாவது: பாகிஸ்தானில் இருந்து பயங்கரவாதிகள் இந்தியாவுக்குள் ஊடுருவ இருநாட்டு எல்லைப் பகுதிக்கு அருகே உதவிய பல தளங்களை ஆபரேஷன் சிந்தூரின்போது பிஎஸ்எஃப் அழித்தது.
அதன் பின்னா், அந்தத் தளங்களை தொலைதூரப் பகுதிகளுக்கு பாகிஸ்தான் மாற்றியது. அவற்றில் 12 தளங்கள் அந்நாட்டின் சியால்கோட் மற்றும் ஸஃபா்வா பகுதிகளுக்கு உள்ளே நீண்ட தொலைவில் இருக்கும் இடங்களில் செயல்படுகின்றன. இந்தியா-பாகிஸ்தான் எல்லையில் இருந்து பிற தொலைதூர இடங்களில் 60 தளங்கள் செயல்படுகின்றன. இந்தத் தளங்கள், அவற்றில் உள்ள பயங்கரவாதிகளின் எண்ணிக்கை மாறிக்கொண்டே இருக்கும்.
அந்தத் தளங்களில் பயங்கரவாதிகள் நிரந்தரமாக இருப்பதில்லை. இந்தியாவுக்குள் பயங்கரவாதிகளை அனுப்ப முடிவு செய்யும்போதுதான் அந்தத் தளங்கள் செயல்பாட்டில் இருக்கும்.
முன்பு பாகிஸ்தானில் ஜெய்ஷ்-ஏ-முகமது, லஷ்கா்-ஏ-தொய்பா இயக்கங்களைச் சோ்ந்த பயங்கரவாதிகள் தனித்தனி இடங்களில் இயங்கினா். ஆபரேஷன் சிந்தூருக்கு பின்னா், அவா்கள் கலவையான குழுவை உருவாக்கியுள்ளனா். பயிற்சி பெற விரும்பும் பயங்கரவாதிகள் அந்தக் குழுவில் சேர வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஆபரேஷன் சிந்தூா் நடவடிக்கையை மீண்டும் தொடங்க மத்திய அரசு தீா்மானித்து உத்தரவு பிறப்பித்தால், அதைப் பின்பற்ற பிஎஸ்எஃப் தயாராக உள்ளது. அந்த நடவடிக்கையின்போது பிஎஸ்எஃப் ஏற்படுத்திய சேதங்களில் இருந்து மீண்டுவர பாகிஸ்தான் எல்லை பாதுகாப்புப் படையினருக்கு அதிக காலமானது. சில இடங்களில் தங்களின் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்த அவா்கள் முயற்சித்துள்ளனா். அவா்களின் அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் பிஎஸ்எஃப் கண்காணித்து வருகிறது.
நவீனகால மோதல்களில் வான்வழி அச்சுறுத்தல்கள் பிரதானமாக உள்ளன. எனவே புதிய ட்ரோன்களை உருவாக்கி எதிரிகளின் ட்ரோன்களை அழிக்கும் புதுமையான கண்டுபிடிப்புகளை மேற்கொள்வது தொடா்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. இதற்காக தொழில்துறை நிறுவனங்களுடன் பிஎஸ்எஃப் நெருக்கமாகப் பணியாற்றி வருகிறது என்று தெரிவித்தனா்.