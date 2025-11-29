விலங்கு உரிமைகளை ஆதரித்து உச்சநீதிமன்றத்துக்கு மனு: தில்லியில் மட்டும் 10,000 கடிதங்கள் பதிவு
விலங்குகளின் உரிமைகளை ஆதரித்து உச்சநீதிமன்றத்துக்கு கடிதம் எழுத வலியுறுத்தும் நாடு தழுவிய பிரசாரம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் தில்லியில் இருந்து மட்டும் சுமாா் 10,000 மனுக்கள் பெறப்பட்டன.
விலங்கு பிறப்பு கட்டுப்பாடு விதிகள், 2023-இன் கீழ், நிறுவனங்கள் மற்றும் பொது இடங்களில் இருந்து தெருநாய்களை அகற்றி, கருத்தடை மற்றும் தடுப்பூசிக்குப் பிறகு அவற்றை முகாம்களுக்கு மாற்றுமாறு உச்சநீதிமன்றம் நவ.7-ஆம் தேதி உத்தரவிட்டது.
உச்சநீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவை எதிா்த்து விலங்கு நல ஆா்வலா் அம்பிகா சுக்லா தலைமையில் நாடு தழுவிய இந்த பிரசாரம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த பிரசாரத்தில் விலங்குகளுக்கான பாதுகாப்பு, நீதி மற்றும் கருணை குறித்து எடுத்துரைக்கும் கடிதங்களை உச்சநீதிமன்றத்திற்கு எழுதி அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது.
பங்கேற்பாளா்கள் தங்கள் கடிதங்களை எழுத உதவும் வகையில் ஆங்கிலம் மற்றும் ஹிந்தியில் கடிதங்களின் மாதிரிகள் பகிரப்பட்டன.
இது குறித்து விலங்கு நல ஆா்வலா் முகேஷ் சௌஹான் கூறுகையில், ‘விலங்குகளுடன் மனிதாபிமான மற்றும் நிலையான சகவாழ்வை முன்னிலைப்படுத்துவதே இதன் நோக்கமாகும். இந்த கடிதங்கள் விலங்குகள் மீதான பொறுப்புகள் குறித்து பொதுமக்களைச் சிந்திக்க வைக்கிறது’ என தெரிவித்தாா்.