நக்ஸல்கள் மீது அனுதாபத்தைத் தூண்டுகிறாா் ராகுல் காந்தி: பாஜக கடும் குற்றச்சாட்டு
நக்ஸல் தீவிரவாதிகள் மீது அனுதாபத்தைத் தூண்டுகிறாா் மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி; இது நாட்டின் இறையாண்மைக்கு மிகப் பெரிய அச்சுறுத்தல் என்று பாஜக கடும் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளது.
காங்கிரஸ்-நக்ஸல்கள் இடையிலான அபாயகரமான தொடா்பை அம்பலப்படுத்த வேண்டிய நேரம் வந்துள்ளதாகவும் பாஜக கூறியுள்ளது.
இது தொடா்பாக, அக்கட்சியின் அதிகாரபூா்வ எக்ஸ் பக்கத்தில் சனிக்கிழமை வெளியிடப்பட்ட பதிவுகளில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணியின் இரண்டாவது ஆட்சிக் காலத்தில் நிலவிய கொள்கை முடக்கமே, நாட்டில் நக்ஸல் தீவிரவாதம் மேலும் நீடிக்கவும், அபாயகரமான அளவுக்கு அதிகரிக்கவும் காரணமாக இருந்தது. சோனியா காந்தி தலைமையிலான தேசிய ஆலோசனை கவுன்சில் (என்ஏசி) உறுப்பினா்களாக ‘நகா்ப்புற நக்ஸல்கள்’ இணைக்கப்பட்டதால் இந்தச் சூழ்நிலை உருவானது. அந்தக் காலகட்டத்தில், நக்ஸல்கள் மீதான அரசின் எந்தவொரு வலுவான நடவடிக்கைக்கும் தேசிய ஆலோசனைக் குழுவில் இடம்பெற்றிருந்த நகா்ப்புற நக்ஸல்கள் கடும் ஆட்சேபம் எழுப்பினா்.
சோனியா காந்தி தலைமையிலான தேசிய ஆலோசனைக் குழுவின் அழுத்தங்களுக்கு அரசு பணிந்ததால், நக்ஸல் தீவிரவாதம் உச்சத்தில் இருந்த நிலையிலும் எதிா்ப்பு நடவடிக்கைகள் நிறுத்தப்படவோ அல்லது நீா்த்துப்போகவோ செய்யப்பட்டன.
ஒருபுறம் காங்கிரஸ் உச்சபட்ச தலைமையின் ஆசியுடன் ஆலோசனைக் குழுக்களில் நக்ஸல் சித்தாந்தவாதிகள் செல்வாக்கு செலுத்திய நிலையில், மற்றொருபுறம் வனப் பகுதிகளில் நக்ஸல் தீவிரவாதிகள் துப்பாக்கிகளையும், வெடிபொருள்களையும் ஏகமாக பயன்படுத்தினா். நக்ஸல்கள் ஆயுதங்களைக் கீழே போடாமலேயே பேச்சுவாா்த்தைக்கு வரலாம் என்று அப்போதைய உள்துறை அமைச்சா் பகிரங்கமாக வேண்டுகோள் விடுத்தாா்.
நாட்டில் முதல் முறையாக...: பிரதமா் மோடி ஆட்சியில், நக்ஸல்களுக்கு எதிராக உறுதியான வியூகத்தை செயலாக்க மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்துக்கு அதிகாரமளிக்கப்பட்டதால், இந்த தீவிரவாதம் குறிப்பிடத்தக்க வீழ்ச்சியைக் கண்டுள்ளது.
நாட்டில் முதல் முறையாக நக்ஸல் தீவிரவாதத்தை ஒழிக்க பகிரங்க காலக்கெடு நிா்ணயிக்கப்பட்டு (2026, மாா்ச் 31), எதிா்ப்பு நடவடிக்கைகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன. கடந்த 2000-இல் நாடு முழுவதும் 180 மாவட்டங்கள் நக்ஸல் தீவிரவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், 2024-ஆம் ஆண்டுக்குள் 34-ஆக குறைந்தது. நக்ஸல் இல்லாத இந்தியா என்ற இலக்கு நிறைவேறும் நிலையை எட்டியுள்ளது.
காங்கிரஸ்-நக்ஸல் தொடா்பு: அதேநேரம், நக்ஸல் சித்தாந்தத்துக்கு ஆதரவளிக்கும் நபா்கள், காங்கிரஸுக்குள் தொடா்ந்து நுழைந்த வண்ணம் உள்ளனா். எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி, நக்ஸல்கள் மீது அனுதாபத்தைத் தூண்டுகிறாா்.
சுற்றுச்சூழல் ஆா்வலா்கள் என்ற போா்வையில் தில்லியில் அண்மையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நகா்ப்புற நக்ஸல்கள் சிலா், அண்மையில் பாதுகாப்புப் படையினரால் கொல்லப்பட்ட நக்ஸல் கமாண்டா் மாத்வி ஹித்மாவுக்கு ஆதரவாக முழக்கமிட்டனா். இது, ஒட்டுமொத்த நாட்டையும் அதிா்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. ஆனால், இந்த நகா்ப்புற நக்ஸல்கள் இடம்பெறுள்ள விடியோவை ராகுல் காந்தி தனது சமூக ஊடக பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளாா். இதுபோன்ற சக்திகளுக்கு ராகுல் ஆதரவளிக்கிறாரா?
காங்கிரஸ்-நக்ஸல்கள் தொடா்பு, நாட்டின் இறையாண்மைக்கு ஆபத்தானது; இந்தத் தொடா்பை அம்பலப்படுத்த வேண்டிய நேரம் வந்துள்ளது என்று பாஜக தெரிவித்துள்ளது.