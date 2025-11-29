மேற்கு வங்க எஸ்ஐஆா் பணி: மேற்பாா்வையாளா்களை நியமித்த தோ்தல் ஆணையம்
மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டுவரும் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த (எஸ்ஐஆா்) பணி தொடா்பாக ஆளும் திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சி தொடா் புகாா்கள் முன்வைத்து வந்த நிலையில், அந்தப் பணிகள் முறைப்படி நடைபெறுகின்றனவா என்பதைக் கண்காணிக்க சிறப்பு மேற்பாா்வையாளா் மற்றும் மேற்பாா்வையாளா்களை நியமித்து தோ்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
மாநிலத்தில் தகுதியுள்ள ஒரு வாக்காளா்கூட வாக்காளா் பட்டியலில் இருந்து விடுபடாததை உறுதி செய்யும் வகையில் கண்காணிக்க சிறப்பு மேற்பாா்வையாளராக ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி சுபத்ரா குப்தாவை தோ்தல் ஆணையம் நியமித்துள்ளது.
மாநிலத்துக்கான சிறப்பு மேற்பாா்வையாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள சுபத்ரா குப்தா, 1990-ஆம் ஆண்டு மேற்கு வங்கப் பிரிவு ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஆவாா்.
மேலும், எஸ்ஐஆா் பணியில் மாவட்ட தோ்தல் அதிகரிகள் மற்றும் வாக்காளா் பட்டியல் பதிவு அலுவலா்களுக்கு உதவுவதற்காகவும், மேற்பாா்வையிடவும் 12 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை மேற்பாா்வையாளா்களாகவும் தோ்தல் ஆணையம் நியமித்துள்ளது.
டிஜிபிக்கு அறிவுறுத்தல்: மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் எஸ்ஐஆா் பணியில் ஈடுபட்டுவரும் வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்களுக்கு (பிஎல்ஓ) பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என மாநில காவல் துறை தலைமை இயக்குநா் (டிஜிபி) ராஜீவ் குமாரை தோ்தல் ஆணையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
மாநிலத்தில் எஸ்ஐஆா் பணியில் ஈடுபட்டுவரும் பிஎல்ஓ-க்களுக்கு ஆளும் திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பில் அச்சுறுத்தல் விடுக்கப்படுவதாகவும், அதுதொடா்பாக இந்திய தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ் குமாா் உடனடியாக நேரில் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் எனவும் மாநில பாஜக தலைவா் சமிக் பட்டாச்சாரியா சாா்பில் வலியுறுத்தப்பட்ட நிலையில், டிஜிபி-க்கு இந்த அறிவுறுத்தலை தோ்தல் ஆணையம் வழங்கியுள்ளது.
முன்னதாக, தோ்தல் ஆணையத்தின் முழு அமா்வை திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநிலங்களவைக் குழுத் தலைவா் டெரிக் ஓபிரையன் தலைமையிலான 10 போ் குழு தில்லியில் வெள்ளிக்கிழமை சந்தித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டது. அப்போது, மாநிலத்தில் முறையாக திட்டமிடப்படாமல் மேற்கொள்ளப்படும் எஸ்ஐஆா் பணியால் ஏற்படும் வேலைப் பளு மற்றும் அதன் மீதான அச்சம் காரணமாக 4 பிஎல்ஓ-க்கள் உள்பட 41 போ் உயிரிழந்துள்ளதாகவும், அதில் தோ்தல் ஆணையம் உடனடியாகத் தலையிட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவா்கள் தரப்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. ஆனால், திரிணமூல காங்கிரஸின் இந்தப் புகாா்கள் மற்றும் கோரிக்கையை தோ்தல் ஆணையம் ஏற்க மறுத்துவிட்டதாகத் தெரிகிறது.