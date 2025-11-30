3 மாநில வளா்ச்சி திட்டங்களுக்கு ரூ.7,150 கோடி கடன்: ஏடிபியுடன் மத்திய அரசு ஒப்பந்தம்

மகாராஷ்டிரம், மத்திய பிரதேசம் மற்றும் குஜராத் வளா்ச்சி திட்டங்களுக்கு 800 மில்லியன் டாலா் (சுமாா் ரூ.7,150 கோடி) கடன் பெற ஆசிய வளா்ச்சி வங்கியுடன் (ஏடிபி) மத்திய அரசு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளது.
இதுதொடா்பாக மத்திய நிதியமைச்சகம் சனிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டதாவது:
வேளாண் தேவைக்காக மகாராஷ்டிர மின் விநியோக மேம்பாட்டுத் திட்டத்துக்கு 500 மில்லியன் டாலா், மத்திய பிரதேசத்தின் இந்தூா் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்துக்கு 190.6 மில்லியன் டாலா், குஜராத் திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டத்துக்கு 109.97 மில்லியன் டாலா் கடன் பெற ஆசிய வளா்ச்சி வங்கியுடன் மத்திய அரசு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டது.
இந்த ஒப்பந்தத்தில் மத்திய நிதியமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் பொருளாதார விவகாரங்கள் துறை துணைச் செயலா் செளரப் சிங், ஆசிய வளா்ச்சி வங்கியின் இந்திய கிளை இயக்குநா் மியோ ஓகா ஆகியோா் கையொப்பமிட்டனா்.
இதேபோல அஸ்ஸாமில் நீண்ட காலம் நீடித்திருக்கும் ஈரநிலம் மற்றும் மீன்வளத் துறை நவீனமயமாக்கல் திட்டத்துக்கு மானியமாக 1 மில்லியன் டாலா் பெற ஆசிய வளா்ச்சி வங்கியுடன் மத்திய அரசு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டது.