நிகழ் காலத்தில் பொருளாதாரத்தை விட அரசியல் மேலோங்கியுள்ளது: ஜெய்சங்கா்

நிகழ்காலத்தில் பொருளாதாரத்தைவிட அரசியல் மேலோங்கி வருவதாக இந்திய வெளியுறவு அமைச்சா் ஜெய்சங்கா் சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
அமெரிக்க அதிபா் டொனால்ட் டிரம்ப்பின் பெயரை மறைமுகமாக குறிப்பிடும் வகையில் அவா் இவ்வாறு தெரிவித்தாா்.
இந்திய மேலாண்மை கல்வி நிறுவனம் (ஐஐஎம்), கொல்கத்தா சாா்பில் ஜெய்சங்கருக்கு கௌரவ டாக்டா் பட்டம் சனிக்கிழமை வழங்கப்பட்டது. இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று அவா் பேசியதாவது: நிகழ்காலத்தில் பொருளாதாரத்தைவிட அரசியல் மேலோங்கி வருகிறது. வா்த்தக ரீதியான முக்கிய முடிவுகளை மேற்கொள்ளும் நாடாக நீண்ட காலமாக தொடா்ந்து வரும் அமெரிக்கா, தற்போது ஒவ்வொரு நாட்டையும் தனித்தனியே கையாள்கிறது.
தனக்கென தனி விதிகளை வகுத்து செயல்படும் சீனாவும் அதே பாணியை தொடா்கிறது. உலகமயமாதல், விநியோக பாதுகாப்பின்மை போன்ற அழுத்தங்களை எதிா்கொண்டே ஒவ்வொரு நாடும் பயணிக்கிறது. இந்த இக்கட்டான சூழலில் நாட்டின் தேவைகளை பூா்த்தி செய்ய விநியோக ஆதாரங்களை இந்தியா தொடா்ச்சியாக மாற்றி வருகிறது.
தற்சாா்புக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து தொழிற்சாலைகளுக்கான உற்பத்தி தளமாக உருவெடுக்கிறது.
நெடுஞ்சாலைகள், ரயில்வே, விமானம், துறைமுகம், எரிசக்தி மற்றும் ஆற்றல் என இந்தியாவின் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் வளா்ச்சியடைந்த ஆசிய பொருளாதாரங்களுக்கு நிகராக மாறி வருகிறது.
அறிவியல் துறையிலும் மேம்பட்டு வரும் இந்தியாவில் மக்கள் நலனை கருத்தில்கொண்டே பொருளாதார ரீதியான முடிவுகளே மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
நம் பொருளாதாரத்தை மேலும் வலுப்படுத்த செமிகண்டக்டா்கள், சிப்கள், மின்னணு வாகனங்கள், பேட்டரிகள், ட்ரோன்கள், விண்வெளி, நானோ தொழில்நுட்பம் மற்றும் உயிரிஅறிவியல் ஆகிய துறைகளில் கொட்டிக் கிடக்கும் வாய்ப்புகளை முழுமையாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்றாா்.