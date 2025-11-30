உ.பி. பேரவைத் தோ்தலுக்கு முன்னா் எதிா்க்கட்சியினா் வாக்குகளை நீக்க சதி? அகிலேஷ் யாதவ் கேள்வி!

உ.பி. பேரவைத் தோ்தலுக்கு முன்னா் எதிா்க்கட்சியினா் வாக்குகளை நீக்க சதி? அகிலேஷ் யாதவ் கேள்வி!
‘உத்தர பிரதேச சட்டப்பேரவைத் தோ்தலுக்கு முன்னதாக, வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிர திருத்தப் (எஸ்ஐஆா்) பணி மூலம் எதிா்க்கட்சியினரின் வாக்குகளை நீக்க சதித்திட்டம் உள்ளதா?’ என்று சமாஜவாதி கட்சித் தலைவரும், அந்த மாநில முன்னாள் முதல்வருமான அகிலேஷ் யாதவ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளாா்.
இதுதொடா்பாக அவா் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ‘இந்த சிறப்புத் தீவிர திருத்தப் பணியால் மக்களுக்குப் பெரும் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது. தோ்தல் ஆணையம் வாக்காளா்கள் மற்றும் வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள் (பிஎல்ஓ) சந்திக்கும் நடைமுறைச் சிக்கல்களைப் புறக்கணித்துவிட்டு, ஆளுங்கட்சியின் (பாஜக) கட்டளைப்படி செயல்படுகிறது.
உத்தர பிரதேசம் போன்ற ஒரு பெரிய மாநிலத்தில் கிட்டத்தட்ட 16 கோடி வாக்காளா்களின் பெயா்ப் பதிவு மற்றும் சரிபாா்ப்பை ஒரு மாதத்துக்குள் முடிக்க முடியாது. இதற்கான கால அவகாசத்தை 3 மாதங்களுக்கு நீட்டிக்க வேண்டும் என்று ஏற்கெனவே வலியுறுத்தியிருந்தேன். ஆனால், டிசம்பா் 4-லிருந்து 11-ஆம் தேதிவரை மட்டுமே நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இது போதாது.
மேலும், எஸ்ஐஆா் பணியால் பிஎல்ஓ-க்கள் கடும் மன அழுத்தத்தில் உள்ளனா். நாடு முழுவதும் பணிச்சுமை காரணமாக பலா் தற்கொலை செய்து கொண்டனா். உத்தர பிரதேசத்தில் மட்டும் 6-க்கும் மேற்பட்ட பிஎல்ஓ-க்கள் உயிரிழந்தனா். இவா்களின் குடும்பத்தினருக்கு அரசு உதவி கிடைப்பதைத் தடுக்க, இறந்தவா்கள் ‘நீக்கப்பட்ட’ ஊழியா்களாகக் காட்டப்படுகின்றனா்.
பிகாா் போல எஸ்ஐஆா் பணியை அவசரப்படுத்தினால், லட்சக்கணக்கான வாக்காளா்கள் தங்கள் வாக்குரிமையை இழக்க நேரிடும். வாக்குரிமை, குடியுரிமை, இடஒதுக்கீடு உள்ளிட்ட அரசமைப்புச் சட்ட உரிமைகளுடன் தொடா்புடைய எஸ்ஐஆா் போன்ற முக்கியப் பணியில், சிறிய பிழைக்கூட பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். ஆனால், இதில் தோ்தல் ஆணையம் முறையான கவனம் செலுத்தாமல் இருப்பது, அதன் நம்பகத்தன்மையையும் தோ்தலின் நோ்மையையும் கேள்விக்குள்ளாக்குகிறது.
உத்தர பிரதேசத்தில் உள்ள கோடிக்கணக்கான மக்களின் வாக்குரிமைகளைப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்றும், எந்தவொரு அரசியல் சதித் திட்டம் குறித்தும் விழிப்புடன் இருக்குமாறும் தோ்தல் ஆணையத்தை வலியுறுத்துகிறேன். இல்லையெனில், தோ்தல் ஆணையத்தின் மீது சந்தேகம் எழுவது தவிா்க்க முடியாது’ என்று குறிப்பிட்டாா்.