குஜராத் கண்காட்சி விமரிசை! 40 லட்சம் பக்தர்கள், 5000 காவலர்கள், 1000 பேருந்துகள்!

குஜராத்தில் அன்னை அம்பாஜி கோயில் கண்காட்சியில் 40 லட்சத்துக்கும் அதிகமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
குஜராத்தில் அன்னை அம்பாஜியில் நடைபெற்ற பத்ராவி பூர்ணிமா எனும் பிரமாண்டமான மாபெரும் கண்காட்சியில் 40 லட்சத்துக்கும் அதிகமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
இதில் 5,000-க்கும் மேற்பட்ட காவல்துறை அதிகாரிகள் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டதுடன், 1,000 பேருந்துகள், 535 சிசிடிவி கேமராக்கள், 3 லட்சம் பேருக்கு மருத்துவ சேவை, 5.5 லட்சம் பேருக்கு இலவச உணவு என அர்ப்பணிப்பு மற்றும் திறமையான நிர்வாகத்தின் குறிப்பிடத்தக்க எடுத்துக்காட்டாக கண்காட்சி அமைந்தது.
