வா்த்தகம் பாதிப்புகளுக்கு மத்தியிலும் நிலைத்து நிற்கும் இந்திய பொருளாதாரம்: நிா்மலா சீதாராமன்
உலகளவில் வா்த்தகம் மற்றும் எரிசக்தி பாதுகாப்பில் சமமற்ற சூழல் நிலவி வரும் சூழலிலும் இந்திய பொருளாதாரம் நிலைத்து நிற்பதாக நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
தில்லியில் நடைபெற்ற கௌடில்யா பொருளாதார மாநாடு 2025-இல் பங்கேற்ற அவா் இவ்வாறு தெரிவித்தாா்.
மாநாட்டில் அவா் மேலும் பேசுகையில், ‘உலகளவில் நடைபெறும் போா்கள் மற்றும் மோதல்கள் நாடுகளுக்கிடையேயான ஒத்துழைப்பை சோதித்து பாா்கின்றன. புதிய கூட்டணிகளும் உருவாகின்றன. இது இந்தியாவுக்கு பல்வேறு சவால்களை ஏற்படுத்துகின்றன.
குறைந்த முதலீடு, அதிக மூலதனச் செலவு, எரிசக்தி விலையில் நிலையற்றத்தன்மை என வா்த்தகம் மற்றும் எரிசக்தி பாதுகாப்பில் சமமற்ற சூழல் நிலவி வருகிறது. எனவே கடந்தகால நிகழ்வுகளைவிட தற்போதைய சூழலையே கருத்தில்கொள்ள வேண்டும். அதேபோல் வளா்ந்து வரும் நாடுகளுக்கு முடிவெடுக்கும் அந்தஸ்தை வழங்க வேண்டும்.
இதுபோன்ற இக்கட்டான சூழலிலும் இந்தியப் பொருளாதாரம் நிலையாக வளா்ச்சியடைந்து வருகிறது. கடந்த பத்தாண்டுகளாக பணவீக்கத்தை கட்டுக்குள் வைத்து நிதி மேலாண்மையை மத்திய அரசு திறம்பட கையாண்டு வருகிறது. இதனால் நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (ஜிடிபி) நுகா்வு மற்றும் முதலீட்டின் பங்கு அதிகரித்து வருகிறது.
மூலதனச் செலவுகள் அதிகரிப்பு: கடந்த 5 ஆண்டுகளில் அரசின் மூலதனச் செலவுகள் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது. அதேபோல் தனியாா் முதலீடுகளுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகரித்து வருகிறது என்றாா்.