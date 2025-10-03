சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பினார் மல்லிகார்ஜுன கார்கே!

காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே மருத்துவமனையில் இருந்து வீடு திரும்பினார்.
காய்ச்சல் மற்றும் உடல்நல பிரச்னைகள் காரணமாக பெங்களூருவில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் மல்லிகார்ஜுன கார்கே (வயது 83) அனுமதிக்கப்பட்டார்.
இதையடுத்து அவருக்கு இதயத்தில் லேசான பாதிப்பு இருப்பதால் பேஸ்மேக்கர் கருவி பொருத்த மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தினர். இதையடுத்து கார்கேவுக்கு பேஸ்மேக்கர் பொருத்தும் அறுவைச் சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
கார்கே இன்று காலை சிகிச்சை முடிந்து மருத்துவமனையிலிருந்து வீடு திரும்பினார். இதையடுத்து அவரது உடல்நலம் தற்போது நலமுடன் இருப்பதாக மருத்துவமனை தகவல்கள் தெரிவித்தது.
விரைவில் அவர் தனது பணிகளை மீண்டும் தொடங்குவார் எனக் கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.