இந்தியா

பிகார் தேர்தலுடன் ஜம்மு - காஷ்மீர், 6 மாநிலங்களில் இடைத்தேர்தல்!

ஜம்மு - காஷ்மீர், 6 மாநில இடைத்தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு...
பிகார் தேர்தலுடன் ஜம்மு - காஷ்மீர், 6 மாநிலங்களில் இடைத்தேர்தல்!
Center-Center-Delhi
Published on
Updated on
1 min read

பிகார் தேர்தலுடன் ஜம்மு - காஷ்மீரிலும் ஒடிஸா, ஜார்க்கண்ட், தெலங்கானா, ராஜஸ்தான், பஞ்சாப், மிஸோரம் ஆகிய 6 மாநிலங்களிலும் இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிகார் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் தேதியை தேர்தல் ஆணையம் இன்று(அக். 6) அறிவித்தது. அதன்படி, நவம்பர் 6, 11 ஆகிய இரு வேறு தேதிகளில் மொத்தம் இரண்டு கட்டங்களாக பிகாரில் வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது.

இந்த நிலையில், ஜம்மு - காஷ்மீர், 6 மாநில இடைத்தேர்தல் தேதியும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, மேற்கண்ட மாநிலங்களில் காலியாக உள்ள மொத்தம் 8 தொகுதிகளுக்கும் நவ. 11-இல் வாக்குப்பதிவு நடைபெறும். வாக்கு எண்ணிக்கை நவ. 14-இல் நடத்தப்பட்டு தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

Summary

Bypolls in J-K, Odisha, Jharkhand, Mizoram, Punjab, Telangana, Rajasthan on Nov 11

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

இடைத்தேர்தல்
Bypolls
bihar election 2025
பிகார் தேர்தல்

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com