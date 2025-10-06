வாங்சுக் கைதுக்கு எதிரான மனு: மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் நோட்டீஸ்
புது தில்லி: லடாக் வன்முறை தொடா்பாக பருவநிலை ஆா்வலா் சோனம் வாங்சுக் கைதுக்கு எதிராக அவரின் மனைவி தாக்கல் செய்த மனு மீது பதிலளிக்குமாறு மத்திய அரசு மற்றும் லடாக் யூனியன் பிரதேச நிா்வாகத்துக்கு நோட்டீஸ் பிறப்பித்து உச்சநீதிமன்றம் திங்கள்கிழமை உத்தரவிட்டது.
அதே நேரம், தடுப்புக் காவலுக்கு எதிராக எந்தவித உத்தரவையும் பிறப்பிக்க மறுத்த உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள், மனு மீதான விசாரணையை வரும் 14-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனா்.
அரசமைப்புச் சட்டத்தின் 6-ஆவது அட்டவணையின் கீழ் லடாக்கை சோ்க்க வேண்டும்; லடாக்குக்கு மாநில அந்தஸ்து வழங்க வேண்டும் ஆகிய கோரிக்கைகளை முன்வைத்து சோனம் வாங்சுக் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டாா். அப்போது ஏற்பட்ட வன்முறையில் போராட்டக்காரா்கள் மீது காவல் துறையினா் நடத்திய துப்பாக்கிச்சூட்டில் 4 போ் உயிரிழந்தனா். இந்த வன்முறையில் காவல் துறையினா் 40 போ் உள்பட சுமாா் 90 போ் காயமடைந்தனா்.
வாங்சுக்கின் ஆத்திரமூட்டும் பேச்சுகளால் தூண்டப்பட்டவா்கள் வன்முறையில் ஈடுபட்டதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் குற்றஞ்சாட்டியது. இதையடுத்து, தேசியப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வாங்சுக் கைது செய்யப்பட்டாா். தற்போது ராஜஸ்தானில் உள்ள ஜோத்பூா் சிறையில் அவா் அடைக்கப்பட்டுள்ளாா்.
அவா் கைது செய்யப்பட்டதற்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் வாங்சுக்கின் மனைவி கீதாஞ்சலி ஜே.அங்மோ ஆள்கொணா்வு மனு தாக்கல் செய்தாா். அந்த மனுவில், ஒருவரை விசாரணை இன்றி 12 மாதங்கள் வரை தடுப்புக் காவலில் வைக்கும் தேசியப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ், வாங்சுக் மீது வழக்குப் பதிவு செய்தது ஏன் என்று கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. மேலும், உச்சநீதிமன்றத்தில் வாங்சுக்கை ஆஜா்படுத்த லடாக் நிா்வாகத்துக்கு உத்தரவிட வேண்டும்; அவரைத் தடுப்புக் காவலில் வைக்கும் உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும்; அவரை உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும் என்றும் மனுவில் கோரப்பட்டது.
இந்த மனு, உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் அரவிந்த் குமாா், என்.வி.அஞ்சாரியா ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வில் திங்கள்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, மனுதாரா் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்குரைஞா் கபில் சிபல், ‘வாங்சுக்கை தடுப்புக் காவலில் வைத்ததற்கான காரணங்கள் அவரின் மனைவிக்கு வழங்கப்பட வேண்டும்’ என்றாா்.
இதற்குப் பதிலளித்த அரசுத் தரப்பில் ஆஜரான சொலிசிட்டா் ஜெனரல் துஷாா் மேத்தா, ‘தடுப்புக் காவலில் கைது செய்யப்பட்டதற்கான காரணங்கள் தடுப்புக் காவலில் உள்ளவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால், இந்தக் காரணங்கள் அவரின் மனைவிக்கு வழங்கப்படுவதற்கு சட்டத்தில் இடமில்லை’ என்று பதிலளித்தாா்.
இதைக் கேட்ட கபில் சிபல், ‘தடுப்புக் காவல் உத்தரவு நகல் இன்றி, அதை எதிா்த்து நீதிமன்றத்தில் வழக்காட முடியாது. எனவே, வழக்குத் தொடுப்பதற்கு அடிப்படைத் தேவை என்ற அடிப்படையில் அதன் நகலை வழங்க இடைக்கால உத்தரவை நீதிமன்றம் பிறப்பிக்க வேண்டும்’ என்றாா்.
இந்த வாதங்களைக் கேட்ட நீதிபதிகள், ‘வழக்கு விசாரணையின் இந்த நிலையில், எந்தவித உத்தரவையும் நீதிமன்றத்தால் பிறப்பிக்க முடியாது. அதே நேரம், தடுப்புக் காவலுக்குரிய காரணங்களை அவரின் மனைவிக்கு வழங்குவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை சொலிசிட்டா் ஜெனரல் ஆராய்வாா்’ என்று குறிப்பிட்டனா்.
மேலும், இந்த மனு தொடா்பாக பதிலளிக்குமாறு மத்திய அரசு மற்றும் லடாக் யூனியன் பிரதேச நிா்வாகத்துக்கு நோடடீஸ் பிறப்பித்து உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், விசாரணையை அக்டோபா் 14-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனா்.
லடாக்: லே மாவட்டத்தில் தொடரும் கட்டுப்பாடுகள்!
லே: வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்ட லடாக் யூனியன் பிரதேசத்தின் லே மாவட்டத்தில் இயல்புநிலை திரும்பி வருவதாக யூனியன் பிரதேச நிா்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டபோதும், கட்டுப்பாடுகளும், கைது நடவடிக்கைகளும் தொடா்வதாக லே உச்ச அமைப்பு (எல்ஏபி) தரப்பில் புகாா் தெரிவிக்கப்பட்டது.
லடாக் பாதுகாப்பு நிலவரம் குறித்து யூனியன் பிரதேச துணைநிலை ஆளுநா் கவிந்தா் குப்தா, உயா்நிலை அதிகாரிகள் குழுவுடன் திங்கள்கிழமை ஆலோசனை மேற்கொண்டாா்.
இதுகுறித்து துணைநிலை ஆளுநா் அலுவலகம் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் திங்கள்கிழமை வெளியிட்ட பதிவில், ‘லடாக் பாதுகாப்பு நிலவரம் தொடா்பாக துணைநிலை ஆளுநா் தலைமையில் திங்கள்கிழமை உயா்நிலை ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. யூனியன் பிரதேசத்தில் அமைதிநிலை தொடா்கிறது. பள்ளிகள், அலுவலகங்கள், சந்தைகள் மீண்டும் திறக்கப்பட்டு செயல்படத் தொடங்கியுள்ளன’ என்று குறிப்பிடப்பட்டது.
லடாக்கில் அமைதிநிலை திரும்பியுள்ளதாக வெளியான துணைநிலை ஆளுநா் மாளிகை பதிவுக்கு எல்ஏபி அமைப்பு மறுப்பு தெரிவித்தது. இதுகுறித்து அந்த அமைப்பின் இணைத் தலைவா் செரிங் டோா்ஜாய் கூறுகையில், ‘லடாக்கில் இயல்புநிலை திரும்பியிருப்பதாகத் தோன்றுவது ஒரு மாயை. மிரட்டலால் இயல்புநிலை திரும்பாது. யூனியன் பிரதேசத்தில் அதிக எண்ணிக்கையில் கைது நடவடிக்கை தொடா்ந்து வருகிறது. கைப்பேசி இணைய சேவையும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, இயல்புநிலை இன்னும் திரும்பவில்லை. கைது செய்யப்பட்டவா்களை உடனடியாக விடுவிப்பதோடு, கட்டுப்பாடுகளும் முழுமையாகத் தளா்த்தப்பட வேண்டும். அப்போதுதான், மக்களிடையே அச்சம் நீங்கி இயல்புநிலை திரும்பும்’ என்றாா்.
முன்னதாக, ‘சோனம் வாங்சுக் விடுவிக்கப்படும் வரை மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்துடன் பேச்சுவாா்த்தையில் பங்கேற்க மாட்டோம்’ என்று எல்ஏபி அமைப்பும், லடாக்கின் மற்றொரு முன்னணி அமைப்பான காா்கில் ஜனநாயக கூட்டணி (கேடிஏ) அமைப்பும் அறிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.