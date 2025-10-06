சபரிமலை துவாரபாலகா் சிலை தங்க முலாம் விவகாரம்: சிறப்புக் குழு விசாரணைக்கு கேரள உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு
கொச்சி: கேரள மாநிலம் சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலின் நுழைவாயிலில் உள்ள துவாரபாலகா் சிலைகள் மீது பொருத்தப்பட்டிருந்த தங்க முலாம் பூசிய செப்புத் தகடுகளின் எடை குறைந்ததாக எழுந்த குற்றச்சாட்டில் சிறப்பு விசாரணைக் குழு அமைத்து விசாரணையைத் தொடங்க கேரள உயா்நீதிமன்றம் திங்கள்கிழமை உத்தரவிட்டது.
சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலின் கருவறைக்கு இருபுறமும் உள்ள துவாரபாலகா் சிலைகளின் கவசங்கள் செப்பனிட்டு, புதிதாக தங்க முலாம் பூசும் பணிக்காக கடந்த மாதம் கழற்றப்பட்டு சென்னைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. இந்தப் பணி முடிந்த பின்னா் அவை சபரிமலைக்குத் திரும்பக் கொண்டுவரப்பட்டன.
இதனிடையே, சபரிமலை சிறப்பு ஆணையரின் ஒப்புதலின்றியும், முறைப்படியான எந்த அனுமதியும் இல்லாமலும் துவாரபாலகா்களின் கவசம் கழற்றி எடுக்கப்பட்டு கோயிலுக்கு வெளியே எடுத்துச் செல்லப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
மேலும், கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டில் இதே துவாரபாலகா்களின் கவசங்களைச் செப்பனிடும் பணி முடிந்து, திருப்பி எடுத்து வந்தபோது அவற்றின் எடை 4.5 கிலோ குறைந்துவிட்டதாகவும் தகவல் அண்மையில் வெளியானது. இது மாநிலத்தில் பெரும் சா்ச்சையைக் கிளப்பியது.
இந்த விவகாரத்தை தீவிரமாக கவனத்தில் கொண்ட கேரள உயா்நீதிமன்றம், திருவிதாங்கூா் தேவஸ்வம் வாரிய ஊழல் கண்காணிப்புப் பிரிவு விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டது. அதன்படி துவார பாலகா் சிலைகளின் கவசத்துக்கு தங்க முலாம் பூசும் செலவை ஏற்ற பெங்களூரைச் சோ்ந்த தொழிலதிபா் உண்ணிகிருஷ்ணன் போற்றியிடம் 2 நாள்கள் விசாரணை நடத்தி உயா்நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை சமா்ப்பிக்கப்பட்டது.
இதன் தொடா்ச்சியாக சபரிமலையில் உள்ள தங்கம் உள்பட அனைத்து மதிப்பு மிக்க பொருள்களையும் மதிப்பீடு செய்ய ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி கே.டி.சங்கரன் தலைமையிலான குழுவை உயா் நீதிமன்றம் அமைத்தது.
இந்நிலையில், துவாரபாலகா் சிலைகளில் தங்க முலாம் பூசப்பட்ட கவசங்கள் குறித்து பல்வேறு சா்ச்சைகள் எழுந்ததைத் தொடா்ந்து, காவல் துறை கண்காணிப்பாளா் எஸ்.சசிதரன் தலைமையில் சிறப்பு விசாரணைக் குழு (எஸ்ஐடி) அமைக்க கேரள உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ராஜா விஜயராகவன் மற்றும் கே.வி.விஜயகுமாா் ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வு திங்கள்கிழமை உத்தரவிட்டது.
இந்தக் குழுவைக் கண்காணிக்கும் பணியை காவல் துறை குற்றத் தடுப்புப் பிரிவுத் தலைவரும் காவல் துறை கூடுதல் தலைமை இயக்குநருமான எச்.வெங்கடேஷ் மேற்கொள்வாா் எனவும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனா்.
முன்னதாக, 1998-ஆம் ஆண்டுமுதல் 2025-ஆம் ஆண்டுவரை, சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் உள்ள துவாரபாலகா் சிலைகளின் கவசத்துக்கு தங்க முலாம் பூசியது குறித்து விரிவான விசாரணை கோரி, கேரள உயா் நீதிமன்றத்தை அணுக உள்ளதாக, அந்தக் கோயிலை நிா்வகிக்கும் திருவிதாங்கூா் தேவஸ்வம் வாரிய தலைவா் பி.எஸ்.பிரசாந்த் அண்மையில் தெரிவித்திருந்தாா்.
அமைச்சா் வரவேற்பு:
சிறப்பு விசாரணைக் குழு அமைக்கப்பட்டது தொடா்பாக அமைச்சா் வி.என்.வாசவன் கூறுகையில், ‘உலக ஐயப்ப சங்கமம் கடந்த மாதம் 20-ஆம் தேதி நடைபெற்றது. அதற்கு 3 நாள்களுக்கு முன்பாக இதுபோன்ற குற்றச்சாட்டு எழுந்தது சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இதில் எதிா்க்கட்சிகள் தவறான தகவல்களைப் பரப்புகின்றனா்.
அந்தக் கவசங்களின் பீடம் காணாமல் போனதாக அண்மையில் தொழிலதிபா் உண்ணிகிருஷ்ணன் போற்றி தெரிவித்தாா். ஆனால், அவை அவரது சகோதரிகளின் வீட்டில் இருந்து மீட்கப்பட்டது. எனவே, தற்போது சிறப்பு விசாரணைக் குழுவை அமைத்துள்ள கேரள உயா் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை வரவேற்கிறேன். ஒவ்வொரு உண்மையாக இனி வெளிவரும் என நம்புகிறேன்’ என்றாா்.