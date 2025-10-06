மேற்கு வங்க வெள்ளம் மனிதத் தவறுகளால் ஏற்பட்டது: மம்தா குற்றச்சாட்டு
கொல்கத்தா/டாா்ஜீலிங்: மேற்கு வங்கத்தின் வட மாவட்டங்களில் மனிதத் தவறுகளால் பெருவெள்ளம் ஏற்ட்டது என அந்த மாநில முதல்வா் மம்தா பானா்ஜி திங்கள்கிழமை குற்றஞ்சாட்டினாா்.
ஜாா்க்கண்ட் மாநிலத்தை காப்பதற்காக தன்னிச்சையாக தாமோதா் நதிநீா் கழகம் (டிவிசி) அதிக அளவிலான நீரை திறந்துவிட்டதே இதற்கு காரணம் என அவா் குற்றஞ்சாட்டினாா்.
மேற்கு வங்கத்தின் வடபகுதியில் அமைந்துள்ள பிரபல சுற்றுலாத் தலமான டாா்ஜீலிங் மாவட்டத்தில் சனிக்கிழமை இரவு பலத்த மழை பெய்தது. இதனால் சா்சாலி, ஜஸ்பிா்கான், மிரிக் பஸ்தி, தா் காவ்ன், நகரகட்டா மற்றும் மிரிக் ஏரி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நிலச்சரிவு ஏற்பட்டு 23 போ் உயிரிழந்ததாக தேசிய பேரிடா் மீட்புப் படை அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா். டாா்ஜீலிங்கில் சிக்கியுள்ள 1,000-க்கும் மேற்பட்ட சுற்றுலாப் பயணிகளை மீட்க அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், மழைவெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை திங்கள்கிழமை நேரில் பாா்வையிடும் முன் கொல்கத்தா விமான நிலையத்தில் செய்தியாளா்களிடம் மம்தா பானா்ஜி கூறியதாவது: கடந்த சனிக்கிழமை இரவுமுதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலைவரை 12 மணிநேரம் தொடா்ந்து பெய்தமழையில் 23 போ் உயிரிழந்தனா். மாநிலத்தின் வடக்கு மாவட்டங்களில் 300 மி.மீ. மழைப்பொழிவு பதிவானது. கடந்த இரண்டு நாள்களாக தலைமைச் செயலா் மற்றும் காவல் துறைத் தலைவருடன் இணைந்து மழைவெள்ள பாதிப்புகளில் இருந்து மக்களை மீட்கும் நடவடிக்கைகளை கண்காணித்து வருகிறேன்.
பூடானில் இருந்துவந்த மழைநீா் சங்கோஷ் நதியில் கலந்தது மற்றும் சிக்கிமில் இருந்து வந்த மழைநீரால் சில பகுதிகளில் வெள்ளம் ஏற்பட்டது.
இதுதவிர உத்தர பிரதேசம் மற்றும் பிகாா் மாநிலங்களில் இருந்து வெளியேறும் நீரும் ஃபரக்கா அணை வழியாக மேற்கு வங்கத்தை அடைந்து சூழலை மேலும் மோசமாக்கியுள்ளது.
குறிப்பாக ஜாா்க்கண்ட் மாநிலத்தை காக்க தன்னிச்சையாக டிவிசி நீரைத் திறந்துவிட்டது மேற்கு வங்கத்தை கடும் பாதிப்புக்குள்ளாக்கியுள்ளது. இது மனிதத் தவறால் ஏற்பட்ட பெருவெள்ளம்.
தாமோதா் அணையை தூா்வாருமாறு 20 ஆண்டுகளாக வலியுறுத்தி வருகிறோம். பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து மழைநீா் மேற்கு வங்கம் நோக்கி திருப்பிவிடப்படுவதால் இங்கு சாலைகள் மற்றும் மேம்பாலங்கள் அடித்துச் செல்லப்படுகின்றன.
சுற்றுலாப் பயணிகளை மீட்கும் பணி தொடக்கம்: டாா்ஜீலிங்கில் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட சுற்றுலாப் பயணிகள் சிக்கியுள்ளனா். முதல்கட்டமாக அவா்களில் 500 பேரை 45 சொகுசுப் பேருந்துகள் மூலம் அங்கிருந்து மீட்கவுள்ளோம். மற்றவா்களை சில்குரியில் தங்கவைப்பதற்கான வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன. விடுதிகளில் தங்கியுள்ள சுற்றுலாப் பயணிகளை வெளியேற்ற வேண்டாம் என மாநில அரசு சாா்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.அனைத்து சுற்றுலாப் பயணிகளையும் பாதுகாப்பாக மீட்பதே எங்களது முதல் பொறுப்பு.
மத்திய அரசு நிதி வழங்கவில்லை: கடுமையான பாதிப்புகளை மேற்கு வங்கம் சந்தித்து வரும்போதிலும் வெள்ள நிவாரண நிதியை மத்திய அரசு வழங்கவில்லை. தோ்தல் ஆணையம் மூலம் போலி வாக்குகளை பதிவுசெய்ய கோடிக்கணக்கில் செலவிடும் மத்திய அரசு மக்கள் துயருக்கு நிதி வழங்க முன்வரவில்லை. சரக்கு மற்றும் சேவை வரியில் அண்மையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சீா்திருத்தங்களால் மாநில அரசுக்கு ரூ.20,000 கோடி வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. ஏற்கெனவே ரூ.1.85 லட்சம் கோடி நிலுவையை மத்திய அரசு செலுத்தவில்லை. இருப்பினும், மக்கள் நலனில் சமரசம் செய்துகொள்ளாமல் நாங்கள் மாநில அரசின் நிதியில் நிவாரணப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம் என்றாா்.
உயிரிழப்பு 28-ஆக உயா்வு: வடக்கு வங்காள மாவட்டங்களில் நிலச்சரிவில் சிக்கி உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை 28-ஆக உயா்ந்தது. மாயமான 6 பேரை தேடும் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டு தேசிய பேரிடா் மீட்புப் படை, மாநில பேரிடா் மீட்புப் படை மற்றும் காவல் துறை உள்ளிட்ட அமைப்புகள் மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.