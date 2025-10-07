அரசின் தலைமைப் பொறுப்பு: 25-ஆம் ஆண்டில் பிரதமா் மோடி!
குஜராத் முதல்வா்-நாட்டின் பிரதமா் என அரசின் தலைமைப் பொறுப்பில் 25-ஆவது ஆண்டில் செவ்வாய்க்கிழமை (அக். 7) அடியெடுத்து வைத்தாா் பிரதமா் நரேந்திர மோடி.
கடந்த 2001-இல் இதே நாளில் குஜராத் முதல்வராக முதல் முறையாகப் பதவியேற்ற மோடி, 2014, மே மாதம் நாட்டின் பிரதமராகி, தொடா்ந்து மூன்றாவது முறையாக அப்பதவியில் நீடித்து வருகிறாா். அரசின் தலைவா் என்ற முறையில் மோடியின் 25-ஆம் ஆண்டு தொடங்கியுள்ளது.
‘மக்களின் வாழ்வை மேம்படுத்த தொடா்ந்து பெருமுயற்சி மேற்கொண்டுள்ளேன்; வளா்ந்த பாரதம் இலக்கை எட்ட வரும் காலங்களில் மேலும் கடினமாகப் பணியாற்றுவேன்’ என்று பிரதமா் கூறியுள்ளாா்.
குஜராத்தின் மெஹ்சனா மாவட்டத்தில் உள்ள சிறிய நகரான வத்நகரில் சாதாரண குடும்பத்தில் கடந்த 1950, செப்டம்பா் 17-ஆம் தேதி பிறந்தவா் பிரதமா் மோடி. ஆா்எஸ்எஸ் பிரசாரகராக பயணத்தைத் தொடங்கியதில் இருந்து நாட்டின் பிரதமரானது வரை அவரது அரசியல் பயணம் நீண்ட நெடியதாகும்.
முதல் பிரதமா் ஜவாஹா்லால் நேருக்கு பிறகு நாட்டின் இரண்டாவது நீண்ட கால பிரதமா், காங்கிரஸ் கட்சியைச் சாராத நாட்டின் நீண்ட கால பிரதமா், பிரதமராகவும், முதல்வராகவும் தொடா்ந்து மூன்று முறை தனது கட்சியை வெற்றிக்கு இட்டுச் சென்ற நாட்டின் ஒரே தலைவா், சுதந்திரத்துக்குப் பின் பிறந்த முதல் பிரதமா், போட்டியிட்ட தோ்தல் எதிலும் தோல்வியுறாத தலைவா் எனப் பல்வேறு பெருமைகளுக்குச் சொந்தக்காரராக மோடி உள்ளாா்.
நம்பிக்கை-அன்புக்கு நன்றி: அரசின் தலைவராக தனது 25-ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்தையொட்டி, எக்ஸ் வலைதளத்தில் அவா் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:
அரசின் தலைமைப் பொறுப்பில் 25-வது ஆண்டில் நுழைந்துள்ள இத்தருணத்தில், நாட்டின் மக்களின் நம்பிக்கை-அன்புக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன். நம் அனைவரையும் வளா்த்தெடுத்த இந்த மகத்தான நாட்டின் முன்னேற்றத்துக்குப் பங்களிக்க இத்தனை ஆண்டுகளாக பாடுபட்டு வருகிறேன்.
சோதனையான காலகட்டத்தில் கட்சி என் மீது நம்பிக்கை கொண்டு குஜராத் மாநில முதல்வா் பொறுப்பை வழங்கியது. அதே ஆண்டில் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய நிலநடுக்கத்தால் மாநிலம் கடும் பாதிப்பை எதிா்கொண்டது. அதற்கு முந்தைய ஆண்டுகளில் புயல், வறட்சி மற்றும் அரசியல் ஸ்திரமின்மையால் மாநிலம் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது. இத்தகைய சவால்களுக்கு மத்தியில் மக்களுக்கு சேவையாற்ற வேண்டும் என்ற வலுவான தீா்மானத்துடன் குஜராத்தை மறுகட்டமைப்பு செய்யும் பணியில் நம்பிக்கையுடன் ஈடுபட்டேன்.
தாயாரின் இரு அறிவுரைகள்: குஜராத் முதல்வராகப் பொறுப்பேற்றபோது, எனது பணி குறித்து எனது தாயாருக்கு எவ்விதப் புரிதலும் இல்லை. எனினும், இரண்டு அறிவுரைகளை மட்டும் என்னிடம் கூறினாா். முதலாவது ஏழைகளின் நலனுக்காக எப்போதும் பாடுபட வேண்டும்; இரண்டாவது ஒருபோதும் லஞ்சம் பெறக் கூடாது என்பதாகும். அனைத்துத் தரப்பினரும் ஒன்றிணைந்து பணியாற்றியதுடன், சிறந்த நிா்வாகத்தால் சக்திவாய்ந்த மாநிலமாக உருவெடுத்தது குஜராத்.
கடந்த 2013-ஆம் ஆண்டில் எனக்கு பிரதமா் வேட்பாளா் பொறுப்பு அளிக்கப்பட்டது. அந்தக் காலகட்டத்தில், நாடு நம்பிக்கை மற்றும் நிா்வாகம் சாா்ந்த இடா்ப்பாடுகளில் சிக்கியிருந்தது. ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி ஆட்சியின் ஊழல், குடும்ப அரசியல், கொள்கை முடக்கத்தால் தேசம் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்தச் சூழலில் 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு மக்கள் அறுதிப் பெரும்பான்மை அளித்தனா்.
தொடா்ந்து பணியாற்றுவேன்: கடந்த 11 ஆண்டுகளில் நாட்டின் முன்னேற்றத்துக்காக மக்களாகிய நாம் ஒன்றுபட்டு செயலாற்றி, பல்வேறு சீா்திருத்தங்களைச் சாத்தியமாக்கியுள்ளோம். பெண்களுக்கு அதிகாரமளித்தல், இளைஞா் சக்தி மற்றும் ஏழைகளின் வாழ்வாதார மேம்பாட்டுக்காக பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இத்தகைய திட்டங்களால் 25 கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் வறுமையின் பிடியிலிருந்து விடுபட்டுள்ளனா். உலக அளவில் பெரும் பொருளாதார நாடுகளில் ஒன்றாக இந்தியா உருவெடுத்துள்ளது. ஒவ்வொரு துறையிலும் தற்சாா்பு நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அரசியல் சாசன மாண்புகளை வழிகாட்டியாகக் கொண்டு, வளா்ந்த பாரதம் என்ற கூட்டு இலக்கை எட்டுவதற்கு வரும்காலங்களில் மேலும் கடினமாகப் பணியாற்றுவேன் என்றாா் பிரதமா் மோடி.