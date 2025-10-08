இந்தியா-பிரிட்டன் தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தத்தில் ஏராளமான வாய்ப்புகள்: பிரதமா் ஸ்டாா்மொ்
‘இந்தியா - பிரிட்டன் இடையே மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தத்தின் கீழ் காத்திருக்கும் வாய்ப்புகள் இணையற்றவை’ என்று பிரிட்டன் பிரதமா் கியா் ஸ்டாா்மொ் தெரிவித்தாா்.
இந்தியாவுடன் வா்த்தக உறவை மேலும் வலுப்படுத்தும் நோக்கில் பிரிட்டனின் முன்னணி வா்த்தகத் தலைவா்கள், தொழில்முனைவோா், பல்கலைக்கழகத் துணைவேந்தா்கள் என 125 பிரதிநிதிகளுடன் இந்தியாவுக்கு இரண்டு நாள் பயணமாக மும்பை சா்வதேச விமானநிலையத்தில் புதன்கிழமை காலை வந்திறங்கினாா்.
அப்போது செய்தியாளா்களிடம் பேசிய ஸ்டாா்மொ், ‘இந்தியா-பிரிட்டன் இடையே கடந்த ஜூலையில் தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம் கையொப்பமானது. இந்த ஒப்பந்தம் என்பது கையொப்பமிடுவதோடு நின்றுவிடாது. அது வெறும் காகிதமல்ல; மாறாக, வளா்ச்சிக்கான ஏவுதளமாகும்.
வரும் 2028-இல் உலகின் மூன்றாவது பெரிய பொருளாதார நாடாக உருவெடுக்கும் இலக்கை நிா்ணயித்துள்ள இந்தியாவுடன் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள இந்த வா்தத்க ஒப்பந்தம், இரு நாட்டினருக்கும் காத்திருக்கும் வாய்ப்புகள் இணையற்றவையாகவும் இருக்கும்.
இந்தியாவில் வளா்ச்சி என்பது, பிரிட்டன் மக்களுக்கு அதிக வாய்ப்பு, நிலைத்தன்மை மற்றும் உள்நாட்டில் வேலைக்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கிறது என்று அா்த்தமாகும் என்றாா்.
தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம், இரு நாடுகளிடையே சந்தை அணுகல் மற்றும் வரிச் சலுகைகளை அதிகரிக்கும் என்பதோடு, வரும் 2030-இல் இரு நாடுகளிடையேயான இருதரப்பு வா்த்தகத்தை இரட்டிப்பாக்கவும் வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தித் தரவுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டு இரண்டரை மாதங்களில் இந்தியா வந்துள்ள பிரிட்டன் பிரதமா், பிரதமா் நரேந்திர மோடியை மும்பையில் வியாழக்கிழமை (அக்.9) சந்தித்து இருதரப்பு உறவை மேலும் விரிவுபடுத்துவதற்கான வழிகள் குறித்து விரிவான பேச்சுவாா்த்தையை மேற்கொள்ள உள்ளாா்.
ரோல்ஸ் ராய்ஸ், பிரிட்டன் தொலைத்தொடா்பு, டியாஜியோ, லண்டன் பங்குச் சந்தை, பிரிட்டன் விமான நிறுவனம் உள்ளிட்ட பிரிட்டனின் முன்னணி நிறுவனங்களின் நிா்வாகிகளும் ஸ்டாா்மெருடன் இந்தியா வந்துள்ளனா்.
ஸ்டாா்மெரின் இந்தியப் பயணம் குறித்து பிரிட்டன் அரசு வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில், ‘உலகின் வேகமாக வளா்ந்து வரும் பொருளாதார நாடான இந்தியாவில் பிரிட்டன் தொழில்நிறுவனங்களுக்கு அதிக வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தித் தரும் வகையில் இரு நாடுகளிடையே மேற்கொள்ளப்பட்ட தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தத்தை அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துச் செல்லும் நோக்கில் இந்தச் சுற்றுப்பயணத்தை ஸ்டாா்மொ் மேற்கொண்டுள்ளாா்’ என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
முன்னதாக, மும்பையில் உள்ள பாலிவுடன் திரைப்பட மையமாகத் திகழும் மும்பையின் அந்தேரியில் அமைந்துள்ள யாஷ்ராஜ் திரைப்பட படிப்பிடிப்பு அரங்கை (ஒய்ஆா்எஃப்) பிரிட்டன் பிரதமா் ஸ்டாா்மொ் புதன்கிழமை பாா்வையிட்டாா்.