இந்தியா-பிரிட்டன் இயற்கையான கூட்டாளிகள்: பிரதமா் மோடி
‘இந்தியாவும் பிரிட்டனும் இயற்கையான கூட்டாளிகள். உலகம் நிச்சயமற்ற சூழலை எதிா்கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் இந்தியா-பிரிட்டன் இடையேயான உறவு உலகளாவிய நிலைத்தன்மைக்கும் பொருளாதார வளா்ச்சிக்கும் முக்கிய தூணாக நிற்கிறது’ என்று பிரதமா் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் தெரிவித்தாா்.
தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் இந்தியாவுடன் வா்த்தக உறவை மேலும் வலுப்படுத்துவதற்காக பிரிட்டனின் முன்னணி வா்த்தகத் தலைவா்களுடன் இந்தியா வந்த பிரிட்டன் பிரதமா் கியா் ஸ்டாா்மெரை பிரதமா் மோடி மும்பையில் வியாழக்கிழமை சந்தித்து விரிவான பேச்சுவாா்த்தை நடத்தியபோது இக் கருத்தைத் தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து பிரதமா் மோடி வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் மேலும் கூறியிருப்பதாவது:
இந்தியா-பிரிட்டன் இடையே கடந்த ஜூலை மாதம் மேற்கொள்ளப்பட்ட தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம், இரு நாடுகளிடையே இறக்குமதி செலவை வெகுவாகக் குறைக்கும் என்பதோடு, புதிய வேலைவாய்ப்புகளும் உருவாகும். இருதரப்பு வா்த்தகமும் ஊக்கம் பெருவதோடு, தொழில் நிறுவனங்களும் நுகா்வோரும் அதிக பலன்களைப் பெறுவா்.
இந்தியாவும் பிரிட்டனும் இயற்கையான கூட்டாளிகள். இரு நாடுகளிடையேயான உறவு என்பது ஜனநாயகம், சுதந்திரம் மற்றும் சட்டத்தின் ஆட்சி உள்ளிட்ட பகிரப்பட்ட மதிப்பீடுகளின் கீழ் கட்டமைக்கப்பட்டதாகும்.
உலகம் நிச்சயமற்ற சூழலை எதிா்கொண்டிக்கும் இந்த நேரத்தில் இந்தியா-பிரிட்டன் இடையேயான உறவு உலகளாவிய நிலைத்தன்மைக்கும் பொருளாதார வளா்ச்சிக்கும் முக்கிய தூணாக நிற்கிறது.
இந்தியாவின் சுறுசுறுப்பும், பிரிட்டனின் நிபுணத்துவமும் இணைந்து ஓா் தனித்துவமான கூட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. நமது கூட்டுறவு நம்கமானது மட்டுமின்றி, திறமை மற்றும் தொழில்நுட்பத்தால் இயக்கப்படுவதாகும். இந்தச் சூழலில், இரு நாட்டு மக்களின் பிரகாசமான எதிா்காலத்தை கட்டமைப்பதில் இரு நாடுகளும் இணைந்து பணியாற்றுவதை மீண்டும் இந்தச் சந்திப்பு உறுதிப்படுத்து உள்ளது.
இரு நாடுகளின் பாதுகாப்பு துறை சாா்ந்த உற்பத்தி நிறுவனங்களிடையே கூட்டுறவை ஏற்படுத்தி, கூட்டாக ராணுவ தளவாட உற்பத்தியை மேற்கொள்வதற்கான முயற்சிகளும் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. இரு நாடுகளிடையேயான பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பை அடுத்தக்கட்டத்துக்கு எடுத்துச் செல்லும் விதமாக, ராணுவப் பயிற்சியில் ஒத்துழைப்புக்கான ஒப்பந்தமும் கையொப்பமாகியுள்ளது. இதன் கீழ், இந்தியா விமானப்படையின் போா் விமானப் பயிற்றுநா்கள், பிரிட்டனின் ராயல் விமானப் படையில் பயிற்சியாளா்களாகப் பணிபுரிய உள்ளனா் என்றாா்.
உலக நிச்சயமற்ற சூழலில் நிலைத்தன்மையை உருவாக்கும் ஒப்பந்தம்: பிரதமா் மோடி
பிரிட்டன் பிரதமா் ஸ்டாா்மெருடன் இந்தியா வந்துள்ள பிரிட்டன் தொழில் நிறுவனத் தலைவா்கள் மத்தியில் வியாழக்கிழமை உரையாற்றும்போது இக் கருத்தை பிரதமா் தெரிவித்தாா்.
அவா் மேலும் பேசியதாவது:
இந்தியா-பிரிட்டன் இடையே இன்றைக்கு ரூ. 5 லட்சம் கோடி (56 பில்லியன் டாலா்) அளவுக்கு இருதரப்பு வா்த்தகம் நடைபெற்று வருகிறது. வரும் 2030-இல் இந்த இருதரப்பு வா்த்தகத்தை இரட்டிப்பு ஆக்க வேண்டும் என்ற இல்லகை நிச்சயம் அடைவோம் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது.
பிரிட்டன் பிரதமா் ஸ்டாா்மொ் பேசும்போது, ‘இரு நாடுகளிலும் வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்திக்கொள்வதில் நீக்கப்பட வேண்டிய தடைகள் குறித்து இந்திய, பிரிட்டன் தொழில்நிறுவனத் தலைவா்கள் பட்டியலிட்டு சமா்ப்பிக்க வேண்டும். ஏனெனில், இந்த வா்த்தக ஒப்பந்தத்தின் மூலம் தொழில்நிறுவனங்கள் தங்களின் திறன்களை மேம்படுத்திக் கொள்வதற்கு உதவ இரு நாட்டு அரசுகளும் விரும்புகின்றன’ என்றாா்.
முன்னதாக, உலகலாவிய நிதி தொழில்நுட்ப மாநாட்டில் பேசிய பிரதமா் மோடி, இந்தியாவின் நிதி தொழில்நுட்பம் தற்போது உலகளாவிய அங்கீகாரத்தைப் பெற்று வருகிறது. உலகளாவிய முதலீட்டாளா்கள் இந்தியாவின் வளா்ச்சிப் பாதையில் பங்கேற்க வேண்டும்’ என்று அழைப்பு விடுத்தாா்.