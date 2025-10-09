சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் துவார பாலகா் சிலைகளின் தங்க முலாம் பூசப்பட்ட கவசங்களின் எடை குறைந்ததாக கூறப்படும் விவகாரத்தில், கேரள தேவஸ்வம் அமைச்சா் வி.என்.வாசவன் பதவி விலகக் கோரி, சட்டப் பேரவையில் புதன்கிழமை 3-ஆவது நாளாக எதிா்க்கட்சி எம்எல்ஏக்கள் கடும் அமளியில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, அவைக் காவலா்களுடன் அவா்கள் மோதலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலின் கருவறைக்கு இருபுறமும் உள்ள துவார பாலகா் சிலைகளுக்கான தங்க முலாம் பூசப்பட்ட செப்புக் கவசங்கள் கடந்த 2019-இல் மறுஉருவாக்கம் செய்யப்பட்டது. அதன் பிறகு கவசங்களின் எடை 4.5 கிலோ குறைந்துவிட்டதாக தற்போது குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
இந்த விவகாரம் பூதாகரமாகியுள்ள நிலையில், கேரள தேவஸ்வம் அமைச்சா் வி.என்.வாசவன் பதவி விலகக் கோரி சட்டப் பேரவையில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி எம்எல்ஏக்கள் கடந்த திங்கள்கிழமைமுதல் கடும் அமளியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.
பேரவை புதன்கிழமை கூடியதும், அவையின் மையப் பகுதியில் முற்றுகையிட்டு எதிா்க்கட்சி எம்எல்ஏக்கள் முழக்கமிட்டனா். ‘தேவஸ்வம் அமைச்சா் பதவி விலகுவதுடன், திருவாங்கூா் தேவஸ்வம் வாரியத்தின் அனைத்து உறுப்பினா்களும் நீக்கப்பட்டால்தான், அவையை சுமுகமாக நடத்த அனுமதிப்போம்’ என்று எதிா்க்கட்சித் தலைவா் வி.டி.சதீசன் தெரிவித்தாா்.
கேள்வி நேரத்தில் அமளிக்கு இடையே மாநில பொதுக் கல்வித் துறை அமைச்சா் வி.சிவன்குட்டி பேசிக் கொண்டிருந்தபோது, பிற எம்எல்ஏக்களை அவைத் தலைவா் பாா்க்க முடியாதபடி, பெரிய பதாகையைப் பிடித்துக் கொண்டு, எதிா்க்கட்சி எம்எல்ஏக்கள் கோஷமிட்டனா்.
அப்போது, அவைக் காவலா்களுக்கும் எதிா்க்கட்சி எம்எல்ஏக்களுக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது. எதிா்க்கட்சியினரின் நடத்தையை கடுமையாக விமா்சித்த அமைச்சா் வி.சிவன்குட்டி, அவைக் காவலா்களை அவா்கள் தாக்கியதாக குற்றஞ்சாட்டினாா். இதைத் தொடா்ந்து, ஆளும் இடதுசாரி கூட்டணி எம்எல்ஏக்களும் அவையின் மையப்பகுதியில் முற்றுகையிட்டனா். இருதரப்பும் வாா்த்தை மோதலில் ஈடுபட்ட நிலையில், அவை அலுவல்களை பேரவைத் தலைவா் ஒத்திவைத்தாா்.
முன்னதாக, தங்கக் கவச விவகாரத்தில் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவை அமைக்க உயா்நீதிமன்றம் கடந்த திங்கள்கிழமை உத்தரவிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
மாநில அரசு அஞ்சாது: முதல்வா் பினராயி விஜயன்
‘சபரிமலை தங்கக் கவச விவகாரத்தில், மாநில அரசு மீது தவறான பிம்பத்தை ஏற்படுத்த எதிா்க்கட்சிகள் முயற்சிக்கின்றன; இதுபோன்ற முயற்சிகளுக்கு நாங்கள் அஞ்சமாட்டோம்’ என்று முதல்வா் பினராயி விஜயன் தெரிவித்தாா்.
இது தொடா்பாக பேரவையில் பேசிய முதல்வா், ‘யாா் தவறிழைத்தாலும், அவா்களை இடதுசாரி அரசு ஒருபோதும் பாதுகாக்காது. அவா்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். உயா்நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, காவல் துறை கூடுதல் தலைமை இயக்குநா் அந்தஸ்திலான அதிகாரி விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளாா். யாரும் குறைகூற முடியாதபடி விசாரணை மேற்கொள்ளப்படும். அவைக் காவலா்களை சில எதிா்க்கட்சி எம்எல்ஏக்கள் தாக்கியுள்ளனா். பெண் காவலரை தள்ளிவிட்டுள்ளனா். இது, அவமானகரமானது; கண்டனத்துக்குரியது’ என்றாா்.