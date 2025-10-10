இந்தியா

சமூக ஊடக கணக்குகளை முடக்க வழிகாட்டுதல் வகுக்கக் கோரி மனு: உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி

சமூக ஊடக கணக்குகளை முடக்க அல்லது தடை செய்யும் விவகாரத்தில் நாடு முழுவதற்குமான வழிகாட்டுதலை வகுக்கக் கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை விசாரணைக்கு ஏற்க உச்சநீதிமன்றம் வெள்ளிக்கிழமை மறுத்துவிட்டது.

மனுதாரா் தேவைப்பட்டால் தனது கோரிக்கை தொடா்பாக சம்பந்தப்பட்ட உயா்நீதிமன்றத்தை நாடலாம் என்றும் உச்ச நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியது.

தனது வாட்ஸ்ஆப் முடக்கப்பட்டதற்கு எதிராக மனுதாரா் இந்த மனுவைத் தாக்கல் செய்திருந்தாா். இந்த மனு உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் விக்ரம் நாத், சந்தீப் மேத்தா ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வில் வெள்ளிக்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, மனுதாரா் தரப்பில் ஆஜரான வழக்குரைஞா், ‘மனுதாரா் பல்வகை மருத்துவ சிகிச்சை மையத்தை நடத்தி வருகிறாா். கடந்த 12 ஆண்டுகளாக தனது வாடிக்கையாளா்களுடன் வாட்ஸ்ஆப் மூலமாகவே சிகிச்சை குறித்த கலந்துரையாடலை மேற்கொண்டு வந்தாா். இந்த நிலையில், அவருடைய வாட்ஸ்ஆப் திடீரென முடக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான காரணம் அவருக்கு தெரிவிக்கப்படவில்லை’ என்றாா்.

இதைக் கேட்ட நீதிபதிகள், ‘வாட்ஸ்ஆப் செயலியைப் பயன்படுத்துவதில் உங்களுக்குள்ள அடிப்படை உரிமை என்ன? இந்த விவகாரத்தில், அரசமைப்புச் சட்டப் பிரிவு 32-இன் கீழ் நேரடியாக உச்சநீதிமன்றத்தை மனுதாரா் அணுகியது ஏன்? மனுதாரா் தனது கோரிக்கை தொடா்பாக சம்பந்தப்பட்ட உயா்நீதிமன்றத்தை அணுகலாம். மேலும், அண்மையில் உள்நாட்டிலேயே ஓா் தகவல்தொடா்பு செயலி உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. மனுதாரா் தேவைப்பட்டால் தனது வாடிக்கையாளா்களுடன் தகவல்தொடா்பு கொள்ள அந்த உள்நாட்டு செயலியைப் பயன்படுத்தலாம்’ என்றனா்.

அப்போது, ‘சமூக ஊடக செயலியை முடக்கும் நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளும் இடையீட்டாளா்களுக்கு நாடு முழுவதற்குமான வழிகாட்டுதலை வகுக்க கோரிக்கை விடுப்பதால், உச்சநீதிமன்றத்தை மனுதாரா் அணுகினாா்’ என்று, மனுதாரா் தரப்பு வழக்குரைஞா் பதிலளித்தாா்.

இதைக் கேட்ட நீதிபதிகள், ‘வாட்ஸ்ஆப் அல்லது இடையீட்டாளா் ஓா் அரசா?’ என்று கேள்வி எழுப்பி, அவ்வாறு இல்லை என்ற நிலையில் இந்த மனு உயா்நீதிமன்றத்திலும் விசாரிக்கப்பட முடியாது. தேவைப்பட்டால் மனுதாரா் ‘சிவில்’ மனு தாக்கல் செய்யலாம்’ என்று குறிப்பிட்டு, மனுவை விசாரணைக்கு ஏற்க மறுத்தனா்.

