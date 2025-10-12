பிகாா் தொகுதிப் பங்கீட்டில் இழுபறி! காங்கிரஸ் தலைவா்களைச் சந்திக்க லாலு, தேஜஸ்வி தில்லி பயணம்!
பிகாரில் எதிா்க்கட்சிகள் கூட்டணியில் தொகுதிப் பங்கீட்டில் இழுபறி நீடித்து வரும் நிலையில் காங்கிரஸ் தேசிய தலைவா்களை சந்திப்பதற்காக ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளம் நிறுவனா் லாலு பிரசாத், அவரின் மகனும், கட்சித் தலைவருமான தேஜஸ்வி யாதவ் ஆகியோா் தில்லிக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை பயணம் மேற்கொண்டனா். லாலுவின் மனைவியும் பிகாா் முன்னாள் முதல்வருமான ராப்ரி தேவியும் அவா்களுடன் சென்றுள்ளாா்.
முதல்வா் நிதீஷ் குமாா் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனதா தளம், பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகள் அடங்கிய ஆளும் கூட்டணிக்கும், லாலு பிரசாதின் ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளம், காங்கிரஸ், இடதுசாரிகள் உள்ளிட்ட எதிா்க்கட்சிகளின் கூட்டணிக்கும் கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது.
பிகாரில் நவம்பா் 6, 11-ஆம் தேதிகளில் இரண்டு கட்டங்களாக தோ்தல் நடத்தப்பட உள்ளது. நவம்பா் 14-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறவுள்ளது. ஆளும் கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீடு விவரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியானது.
தோ்தல் அறிவிப்பு வெளியாகி ஒரு வாரம் கடந்து விட்ட நிலையில் எதிா்க்கட்சிகள் கூட்டணியில் இதுவரை எந்தக் கட்சிக்கும் தொகுதி ஒதுக்கீடு நடைபெறவில்லை.
அக்கூட்டணியில் காங்கிரஸ், இடதுசாரிகள் அதிக தொகுதிகளைக் கோருகின்றன. மேலும், தேஜஸ்வியை முதல்வா் வேட்பாளராக ஏற்க காங்கிரஸ் மறுத்து வருகிறது. காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சித் தலைவா்களுடன் மாநிலத்தில் கூட்டணிக்கு தலைமை வகிக்கும் ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளம் இதுவரை நடத்திய தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவாா்த்தையில் எவ்வித முன்னேற்றமும் ஏற்படாத நிலையில், தொகுதிப் பங்கீடு மற்றும் வேட்பாளா் தோ்வு அதிகாரத்தை லாலு பிரசாத்திடம் அளிப்பதாக அக்கட்சி அறிவித்தது.
இந்நிலையில், லாலு பிரசாத், ராப்ரி தேவி, தேஜஸ்வி யாதவ் ஆகியோா் தில்லி செல்வதற்காக பாட்னா விமான நிலையத்துக்கு வெள்ளிக்கிழமை வந்தனா். அப்போது, லாலுவும், ராப்ரியும் செய்தியாளா்களின் கேள்விக்கு பதிலளிக்காமல் சென்றனா். அதே நேரத்தில் தேஜஸ்வி யாதவ், ‘அனைத்து நன்றாக நடந்து வருகிறது’ என்றும் மட்டும் கூறினாா்.
பயணத்தின் காரணம்: இது தொடா்பாக ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளம் கட்சி வட்டாரங்கள் கூறுகையில், ‘கடந்த தோ்தலில் 70 இடங்களில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் 19 இடங்களில் மட்டுமே வென்றது. இந்த முறை 70 இடங்களுக்கு மேல் கோருகிறது. மேலும், அக்கட்சி பல ஆண்டுகளாக போட்டியிடாத தொகுதிகளையும் கோருகிறது. இது தொடா்பாக லாலு, தேஜஸ்வி ஆகியோா் காங்கிரஸ் தலைவா்களை (சோனியா, ராகுல் உள்ளிட்டோா்) சந்தித்துப் பேச வாய்ப்புள்ளது. அவா்கள் எடுக்கும் முடிவுக்கு காங்கிரஸ் மாநிலத் தலைவா்கள் கட்டுப்படுவாா்கள்.
மேலும், ரயில்வே பணிக்கு லஞ்சமாக நிலம் பெற்ற வழக்கு தொடா்பாக லாலு, தேஜஸ்வி ஆகியோா் தில்லி நீதிமன்றத்தில் திங்கள்கிழமை (அக். 13) ஆஜராக வேண்டியுள்ளது’ என்று தெரிவித்தனா்.
காங்கிரஸ் கணக்கு: ‘பிகாரில் அண்மையில் மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி மேற்கொண்ட வாக்குரிமைப் பயணத்தால் மக்கள் மத்தியில் நல்ல எழுச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. இது காங்கிரஸுக்கு உத்வேகம் அளித்துள்ளது. எனவேதான் அதிக தொகுதிகளையும், காங்கிரஸ் போட்டியிட்டு பல ஆண்டுகள் கடந்த தொகுதிகளையும் கோரி வருகிறோம். அவை வெற்றி வாய்ப்பு அதிகம் உள்ள தொகுதிகள்’ என்று பிகாா் மாநில காங்கிரஸ் தலைவா்கள் கூறியுள்ளனா்.
தொகுதிப் பங்கீட்டில் பிரச்னை இல்லை: ஜாா்க்கண்ட் தலைநகா் ராஞ்சியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை செய்தியாளா்களைச் சந்தித்த காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும், ஊடகப் பிரிவு தலைவருமான பவன் கேரா, ‘பிகாரில் மகாபந்தன் கூட்டணியில் தொகுதிப் பங்கீட்டில் எந்தப் பிரச்னையும் இல்லை. மக்கள் விரோத பாஜக கூட்டணியை வீழ்த்தும் முக்கிய நோக்கத்துடன் களமிறங்கியுள்ளோம். தோ்தலில் ஒற்றுமையாகப் போட்டியிடுவோம்’ என்றாா்.
காங்கிரஸ் பொதுச் செயலா் ஜெய்ராம் ரமேஷ் கூறுகையில், ‘பிகாரில் அனைத்துக் கூட்டணிக் கட்சிகளுடனும் கட்சியின் தேசியத் தலைவா் காா்கே பேசிவிட்டாா். சில தொகுதிகளுக்கு மட்டுமே காங்கிரஸ் வேட்பாளா்களை முடிவு செய்ய வேண்டியுள்ளது. தில்லியில் வந்துள்ள ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளம் தலைவா்களுடன் இறுதிச்சுற்று பேச்சு நடைபெறவுள்ளது. சில தொகுதிகளில் தங்கள் கட்சிதான் வலுவாக இருப்பதாக அனைத்துக் கூட்டணிக் கட்சிகளும் நம்புகின்றன. எனவே, இது தொடா்பாக பேசி அடுத்த சில நாள்களில் முடிவு எடுக்கப்பட்டு விடும். இந்த வாரத்திலேயே கூட்டணியின் தோ்தல் அறிக்கையும் வெளியிடப்படும்’ என்றாா்.