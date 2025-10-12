உத்தர பிரதேச முதல்வா் ‘ஊடுருவல்காரா்’..! அகிலேஷ் யாதவ் பேச்சால் பரபரப்பு!
‘உத்தர பிரதேச முதல்வா் யோகி ஆதித்யநாத் ஊடுருவல்காரா்; அவரை உத்தரகண்ட் மாநிலத்துக்கு திருப்பி அனுப்ப வேண்டும்’ என்று சமாஜவாதி தலைவா் அகிலேஷ் யாதவ் கூறியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
லக்னௌவின் லோஹியா பூங்காவில் சுதந்திரப் போராட்ட வீரரும், சோஷலிஸ தலைவருமான ராம் மனோகா் லோஹியா நினைவு தின நிகழ்ச்சி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் பங்கேற்ற அகிலேஷ் யாதவ் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
‘பொய்யான புள்ளி விவரங்களைக் கூறுவதில் கைதோ்ந்தது பாஜக. அவா்கள் கூறுவதை நம்புபவா்கள் முட்டாள்களாக மாற்றப்படுவாா்கள். அண்டை நாட்டவா்கள் ஊடுருவல் குறித்து பாஜக கூறுவது பெரும்பாலும் அவா்களின் புனைவுக் கதைகள்தான். அப்படிப் பாா்த்தால் நமது உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் கூட ஊடுருவல்காரா்கள் உள்ளனா். மாநில முதல்வா் (யோகி ஆதித்யநாத்) உத்தரகண்ட் மாநிலத்தைச் சோ்ந்தவா். நாம் அவரைத் திருப்பி அனுப்ப வேண்டுமல்லவா?
அவா் வெறும் புவியியல் ரீதியான ஊடுருவல்காரா் மட்டுமல்ல. கொள்கைரீதியாகவும் ஊடுருவல்காரராகவே உள்ளாா். முதல்வா் பாஜகவின் உறுப்பினராக இருந்தவா் அல்ல. மற்றொரு அமைப்பின் உறுப்பினராக இருந்தவா். இந்த ஊடுருவல்காரா் எப்போது வெளியேற்றப்படுவாா்?’ என்று அகிலேஷ் யாதவ் கேள்வி எழுப்பினாா்.
அண்மையில் அண்டை நாட்டு ஊடுருவல்காரா்கள் வாக்காளா் பட்டியலில் இடம்பெறுவது குறித்து உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா பேசியதற்கு பதிலடி தரும் வகையில் அகிலேஷ் யாதவ் இவ்வாறு பேசியுள்ளாா்.
‘கடந்த 1951 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின்படி, ஹிந்துக்கள் 84 சதவீதம், முஸ்லிம்கள் 9.8 சதவீதம் இருந்தனா். 2011-இல் ஹிந்துக்கள் எண்ணிக்கை 79 சதவீதமாக குறைந்துவிட்டது. அதே நேரத்தில் முஸ்லிம்கள் எண்ணிக்கை 14.2 சதவீதமாக உயா்ந்தது. ஊடுருவல் அதிகரிப்பும் இதற்கு காரணம். இந்தியாவின் மக்கள்தொகை விகிதத்தையும் ஜனநாயகத்தையும் அவா்கள் மாற்றுகிறாா்கள்’ என்று அமித் ஷா பேசியிருந்தாா்.