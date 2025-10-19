மேற்கு வங்கத்தின் தெற்கு 24 பா்கானா மாவட்டத்தில் காளி பூஜை மற்றும் தீபாவளி கொண்டாட்டங்களில் பங்கேற்க சென்றபோது, தனது காரை திரிணமூல் காங்கிரஸாா் பலமுறை தாக்கியதாக பேரவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் சுவேந்து அதிகாரி ஞாயிற்றுக்கிழமை குற்றஞ்சாட்டினாா்.
இச்சம்பவங்கள் தொடா்பான விடியோக்களைப் பகிா்ந்து, எக்ஸ் தளத்தில் அவா் வெளியிட்ட பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:
எனது காரை தடுத்து நிறுத்த 7 இடங்களில் முயற்சிகள் நடைபெற்றன. திரிணமூல் காங்கிரஸ் நிா்வாகிகளின் உத்தரவின்பேரில், அக்கட்சியைச் சோ்ந்த சட்டவிரோத வங்கதேச முஸ்லிம்கள் எனது காா் மீது பலமுறை தாக்குதல் நடத்தினா். நான் அரசியல் நிகழ்ச்சிக்கு செல்லவில்லை. ஹிந்து என்ற முறையில் காளி பூஜை மற்றும் தீபாவளி கொண்டாட்டங்களில் பங்கேற்க சென்றபோது இத்தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன.
வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் மூலம் தாங்கள் களையெடுக்கப்படுவோம் என்ற ஆத்திரத்தில் சட்டவிரோத ஊடுருவல்காரா்கள் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனா். வங்கதேசத்தையொட்டிய இப்பகுதியில் திரிணமூல் காங்கிரஸின் ஆதரவுடன் சட்டவிரோத ஊடுருவல்காரா்கள் குடியேறியுள்ளனா்.
மேற்கு வங்கத்தில் ஒரு ஹிந்து தனது மத நிகழ்ச்சியில் சுதந்திரமாக பங்கேற்க முடியாதா? என்னைத் தடுக்க அடிப்படைவாதிகள் முயற்சிக்கின்றனா். அவா்களின் அச்சுறுத்தலுக்கு நான் அடிபணிய மாட்டேன் என்றாா்.
மக்களின் கோபம்: திரிணமூல்
சுவேந்து அதிகாரியின் குற்றச்சாட்டை நிராகரித்த திரிணமூல் காங்கிரஸ் செய்தித் தொடா்பாளா் ஜெய் பிரகாஷ் மஜும்தாா், ‘மேற்கு வங்கத்துக்கு உரிய நிதியை வழங்காததால், மத்தியில் ஆளும் பாஜக மீது சாமானிய மக்கள் கடும் கோபத்தில் உள்ளனா். ஒவ்வொரு கிராமத்திலும், ஒவ்வொரு தெருவிலும் மக்கள் கோபத்துடன் இருப்பதால், பாஜக தலைவா்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். இல்லையெனில், இதுபோன்ற போராட்டத்தை எதிா்கொள்ள வேண்டியிருக்கும்’ என்றாா்.