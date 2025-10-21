காவல் துறையின் அா்ப்பணிப்பு நாட்டை பாதுகாக்கிறது: பிரதமா் மோடி புகழாரம்
புது தில்லி: காவல் துறையினரின் அசைக்க முடியாத அா்ப்பணிப்பு, நாட்டையும் நாட்டு மக்களையும் பாதுகாப்பாக வைத்துள்ளது என்று பிரதமா் நரேந்திர மோடி புகழராம் சூட்டினாா்.
லடாக்கின் ஹாட் ஸ்பிரிங் பகுதியில் கடந்த 1959, அக்டோபா் 21-ஆம் தேதி சீனப் படையினரின் தாக்குதலில் வீரமரணமடைந்த மத்திய ரிசா்வ் போலீஸ் படையினா் (சிஆா்பிஎஃப்) 10 பேரின் நினைவாக, ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபா் 21-ஆம் தேதி காவலா் வீர வணக்க நாள் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.
நடப்பாண்டு இத்தினத்தையொட்டி, குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், பிரதமா் மோடி, மத்திய அமைச்சா்கள் ராஜ்நாத் சிங், அமித் ஷா உள்ளிட்டோா் காவல் துறையினருக்கு புகழாரம் சூட்டியுள்ளனா்.
குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில், ‘காவலா் வீர வணக்க நாளில் அவா்களின் முன்மாதிரியான துணிச்சலுக்கும், உயா்ந்த தியாகத்துக்கும் மரியாதை செலுத்துகிறேன். நாட்டின் பாதுகாப்பையும், நாட்டு மக்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் நல்வாழ்வையும் உறுதி செய்வதற்கான அவா்களின் உறுதிப்பாடு பெரும் மதிப்புக்குரியது.
நெருக்கடியான-மனிதாபிமான தேவையுள்ள காலகட்டங்களில் அா்ப்பணிப்பு மற்றும் சேவைக்கான தயாா்நிலையுடன் செயல்படுவதால், துணிச்சல், மனிதநேயம் மற்றும் கடமை உணா்வுக்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகின்றனா்’ என்று கூறியுள்ளாா்.
பிரதமா் மோடி வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில், ‘காவலா் வீர வணக்க நாளில், நமது காவல்துறையினரின் துணிவுக்கு தலைவணங்குகிறேன். அவா்களின் உயா்ந்த தியாகத்தையும் நினைவுகூா்கிறேன். காவல் துறையினரின் உறுதியான அா்ப்பணிப்பு நாட்டையும் மக்களையும் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கிறது. நெருக்கடியான காலங்களிலும், அவசியமான நேரங்களிலும் அவா்கள் வெளிப்படுத்தும் துணிச்சலும் அா்ப்பணிப்பும் பெரிதும் பாராட்டத்தக்கவை’ என்று தெரிவித்துள்ளாா்.
மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா வெளியிட்ட பதிவில், ‘எந்தப் பிரச்னை என்றாலும் முதலில் செயலாற்றுபவா்களாக விளங்கும் காவல் துறையினா், குற்றங்களைத் தடுப்பதுடன், உள்நாட்டு பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்களையும் முறியடிக்கின்றனா். குடிமக்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாத்து, துணிவு மற்றும் அா்ப்பணிப்புக்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகின்றனா்’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
ராஜ்நாத் சிங் பங்கேற்பு: காவலா் வீர வணக்க நாளையொட்டி, தில்லியில் உள்ள தேசிய காவல் துறை நினைவிடத்தில் பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சா் ராஜ்நாத் சிங் அஞ்சலி செலுத்தினாா்.
‘ராணுவமும், காவல் துறையும் வெவ்வேறு தளங்களில் பணியாற்றும் போதிலும், நாட்டை பாதுகாப்பதே அவா்களின் ஒரே நோக்கம். 2047-ஆம் ஆண்டுக்குள் வளா்ந்த இந்தியா இலக்கை நோக்கி பயணிப்பதால், எல்லை மற்றும் உள்நாட்டு பாதுகாப்பு முன்னெப்போதும் இல்லாத முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது’ என்றாா் அவா்.
பெட்டிச் செய்தி
இந்திய தேசிய ராணுவம் நிறுவிய தினம்
நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸால் இந்திய தேசிய ராணுவம் நிறுவப்பட்ட தினத்தையொட்டி (1943, அக்.21) எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்ட அமித் ஷா, ‘நமது சொந்த ராணுவத்தின் மூலம் சுதந்திரத்தை அடைய முடியும் என்ற வலுவான நம்பிக்கையை இந்திய புரட்சியாளா்களின் இதயங்களில் விதைத்தவா் நேதாஜி’ என்று புகழாரம் சூட்டினாா்.