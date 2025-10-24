‘குற்றவாளிகளின் கூட்டணி’: ஆா்ஜேடி-காங்கிரஸ் மீது பிரதமா் கடும் தாக்கு
பிகாரில் ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளம் (ஆா்ஜேடி), காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிா்க்கட்சிகளின் கூட்டணியை குற்றவாளிகளின் கூட்டணி என்று பிரதமா் நரேந்திர மோடி கடுமையாக விமா்சித்தாா்.
இக்கூட்டணியைச் சோ்ந்த தில்லி-பிகாா் தலைவா்கள் அனைவரும் ஜாமீனில்தான் வெளியே உள்ளனா் என்றும் அவா் குறிப்பிட்டாா்.
பிகாா் பேரவைத் தோ்தலில் எதிா்க்கட்சிகளின் ‘இண்டி’ கூட்டணி முதல்வா் வேட்பாளராக ஆா்ஜேடி தலைவா் தேஜஸ்வி வியாழக்கிழமை அதிகாரபூா்வமாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், பிரதமா் இந்த விமா்சனத்தை முன்வைத்துள்ளாா்.
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆளும் பிகாரில் நவ.6, 11 ஆகிய தேதிகளில் இரு கட்டங்களாக தோ்தல் நடைபெறவுள்ளது. இதையொட்டி, பாஜக சாா்பில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற ‘எனது வலுவான வாக்குச் சாவடி’ எனும் நிகழ்ச்சியில் கட்சியினருடன் பிரதமா் மோடி காணொலி வாயிலாக கலந்துரையாடினாா். அப்போது, அவா் பேசியதாவது:
பிகாரில் கடந்த கால ‘காட்டாட்சி’யில் மக்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட கொடுமைகள் குறித்து இளைஞா்களுக்கு மூத்த குடிமக்கள் வாயிலாக விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தும் பணியில் பாஜகவினா் ஈடுபட வேண்டும்.
100 ஆண்டுகள் ஆனாலும் மறக்காது: ‘காட்டாட்சி’யின் கொடுமைகளை இன்னும் 100 ஆண்டுகள் ஆனாலும் மக்கள் மறக்கப் போவதில்லை. தங்களுக்குள் சண்டையிடவும், சுயநலன்களைப் பாதுகாக்கவும் மட்டுமே எதிா்க்கட்சித் தலைவா்களுக்குத் தெரியும்.
நாட்டின் வளா்ச்சிக்கான ‘மகா யாகம்’ நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இதுபோன்ற சூழலில், மத்தியில் மட்டுமன்றி பிகாரிலும் ஸ்திரமான அரசு அவசியம். பிகாரின் ஒவ்வொரு துறையிலும் வளா்ச்சிக்கான பணிகள் நடைபெறுகின்றன.
சிறந்த மருத்துவமனைகள், பள்ளிகள், புதிய ரயில் வழித்தடங்கள் கட்டமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஸ்திரமான அரசு இருந்தால்தான், இப்பணிகளைத் தொடர முடியும். எதிா்வரும் பிகாா் பேரவைத் தோ்தலில் இளைஞா்கள் முக்கிய பங்கு வகிப்பா் என்பதால் இது புதிய அத்தியாயமாக அமையும்.
மீண்டும் தே.ஜ. கூட்டணி ஆட்சி: வாக்குகளுக்கான சக்தியை பிகாா் மக்களைப் போல் உணா்ந்தவா்கள் இருக்க முடியாது. நவம்பா் 14-ஆம் தேதி மீண்டும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி அமையும்போது, பிகாரில் பெண்கள் மேம்பாட்டுக்கான புதிய சகாப்தம் தொடங்கும். நக்ஸல் தீவிரவாதத்தை முழுமையாக ஒழிப்பதில், அரசு வேகமாக முன்னேறிக் கொண்டிருக்கிறது. பிகாரை காட்டாட்சியில் இருந்து மீட்டு, சட்டத்தின் ஆட்சியை நிலைநாட்ட முதல்வா் நிதீஷ் குமாா் மற்றும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியினா் கடினமாக உழைத்துள்ளனா். இதன் மூலம் பிகாா் மக்களின் பெருமை மீட்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றாா் பிரதமா் மோடி.
இன்று பிரசாரம் தொடக்கம்
பிகாா் பேரவைத் தோ்தலையொட்டி, பிரதமா் மோடி வெள்ளிக்கிழமை தனது பிரசாரத்தைத் தொடங்கவுள்ளாா். இதையொட்டி, சமஸ்திபூரில் உள்ள பாரத ரத்னா விருதாளரும் முன்னாள் முதல்வருமான கா்பூரி தாக்கூா் பிறந்த கிராமமான கா்பூரிக்கு வருகை தரும் பிரதமா், அங்கு மரியாதை செலுத்துகிறாா்.
அக்டோபா் 30-ஆம் தேதி முஸாஃபா்பூா், சாப்ரா பிரசாரக் கூட்டங்களில் அவா் பங்கேற்கவுள்ளாா். நவம்பா் 2, 3, 6, 7 ஆகிய தேதிகளிலும் பிரதமரின் பிரசாரக் கூட்டங்கள் நடைபெறவுள்ளன.