நீதிபரிபாலனத்தின் அடித்தளம் வழக்குரைஞா்கள்: மணிப்பூா் உயா்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எம்.சுந்தா்
‘நீதிபரிபாலனத்தின் அடித்தளமே வழக்குரைஞா்கள்தான்; அந்த அடித்தளம் எவ்வளவு வலிமையாக இருக்கிறதோ அதற்கேற்ப நீதித் துறையின் செயல்பாடுகளும் சிறக்கும்’ என்று மணிப்பூா் உயா்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எம்.சுந்தா் பேசினாா்.
மணிப்பூா் உயா்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள எம்.சுந்தருக்கு தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பாா் கவுன்சில் மற்றும் சென்னை உயா்நீதிமன்ற வழக்குரைஞா்கள் சங்கம் (எம்எச்ஏஏ), மெட்ராஸ் பாா் அசோசியேஷன், பெண் வழக்குரைஞா்கள் சங்கம், லா அசோசியேஷன் சாா்பில் பாா் கவுன்சில் அரங்கில் பாராட்டு விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்வில், மணிப்பூா் உயா்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எம்.சுந்தரை பாராட்டி, சென்னை உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள், பல்வேறு வழக்குரைஞா் சங்கத்தினா், மத்திய மாநில அரசு வழக்குரைஞா்கள் பேசினா்.
விழாவில் நீதிபதி எம்.சுந்தா் பேசியதாவது:
பாரம்பரியமிக்க சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் பணியாற்றிவிட்டு எங்கு சென்றாலும் புகழ் தானாக வந்துசேரும். அந்த அளவுக்கு நம்மிடம் அதிகமான எதிா்பாா்ப்பு வைத்துள்ளனா். அந்த எதிா்பாா்ப்புகளைப் பூா்த்தி செய்யும் விதமாக இளம் வழக்குரைஞா்கள் ஒழுக்கம், கண்ணியத்துடன், திறமைகளை வளா்த்துக்கொண்டால் வாழ்வில் வெற்றி தானாக வந்து சேரும். நீதிபரிபாலனத்தின் அடித்தளமே வழக்குரைஞா்கள்தான். அந்த அடித்தளம் எவ்வளவு வலிமையாக இருக்கிறதோ அதற்கேற்ப நீதித் துறையின் செயல்பாடுகளும் சிறக்கும்.
தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பாா் கவுன்சில் தலைவா் பி.எஸ்.அமல்ராஜ் வரவேற்றாா். துணைத் தலைவா் வி.காா்த்திக்கேயன் நன்றி கூறினாா்.
இதில், சென்னை உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் என்.சதீஷ்குமாா், எம்.தண்டபாணி, கிருஷ்ணன் ராமசாமி, விஜயகுமாா், கே.சுரேந்தா், ஆா்.கலைமதி, ஆா்.சக்திவேல், என்.செந்தில்குமாா், எம்.ஜோதிராமன் மற்றும் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி என். கிருபாகரன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.